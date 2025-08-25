|
Pondelok 25.8.2025
Meniny má Ľudovít
|
25. augusta 2025
Tímu Visma Lease a Bike ukradli niekoľko bicyklov
Visma Lease a Bike nešpecifikoval presné číslo, medializované informácie hovoria o krádeži 18 kusov.
Cyklistický tím Visma Lease a Bike prišiel počas nedele na pretekoch Vuelta a Espana o niekoľko bicyklov. Ako uviedol tím vo svojom stanovisku, neznámy páchateľ vnikol do servisného vozidla a odcudzil bližšie nešpecifikovaný počet bicyklov.
Visma Lease a Bike nešpecifikoval presné číslo, medializované informácie hovoria o krádeži 18 kusov. Zatiaľ nie je jasné, či to bude mať vplyv na účasť v tretej etape Vuelty. Polícia už začala incident vyšetrovať.
Za Vismu jazdí aj víťaz druhej etapy Dán Jonas Vingegaard, jeden z favoritov na celkový triumf na Vuelte. Informovala agentúra DPA.
