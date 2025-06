Nebezpečné parazity si môžete priniesť aj z dovolenky na Slovensku. Odborníci radia, ako sa pred nimi chrániť

Úsek parazitológie laboratórií Medirex

Mimoriadne nebezpečné parazity

Zdrojom nemusí byť len voda

Najčastejšie zistené nákazy u detí

Prvý prípad v tomto roku

Akantamébová keratitída

Ako sa chrániť pred parazitmi?

22.6.2025 (SITA.sk) - Dovolenková sezóna je v plnom prúde, no okrem zážitkov a suvenírov si z dovolenky môžeme priniesť aj nebezpečné parazity, ktoré spôsobujú vážne zdravotné komplikácie. Nedávny tragický prípad 11-ročného chlapca, ktorý sa na Slovensku nakazil nebezpečnou amébou, pripomína, že parazitné ochorenia nie sú problémom len v exotických destináciách.Spoločnosť Medirex vo svojich laboratóriách v roku 2024 uskutočnila 63 300 testov na črevné parazity a 85 800 na tkanivové parazity. Identifikovali pritom viacero prípadov parazitárnych ochorení. Ako spoločnosť upozornila, rizikovými nie sú len teplé prímorské lokality, ale aj európske jazerá či kontaminované zdroje pitnej vody.Vedúci úseku parazitológie laboratórií Medirex Vojtech Boldiš priblížil, že v uplynulom roku diagnostikovali množstvo črevných a tkanivových humánnych parazitov, ktoré sa bežne vyskytujú na Slovensku.„Vzhľadom na dovolenkové obdobie a cestovanie sa nám podarilo odhaliť šesť prípadov kryptosporidiózy, čo sú parazitárne infekcie z vodných zdrojov. Ďalej prevažovali cudzokrajné črevné parazity, ale objavili sa aj prípady závažných infekcií malárie či zvieracej pásomnice - echinokokózy,“ spresnil Boldiš s tým, že aj ľudia, ktorí nevycestovali do zahraničia s,a v dovolenkovom období infikovali očnými parazitmi, červami prenášanými po uštipnutí komárom alebo si domov priniesli ploštice.Medirex upozornil na mimoriadne nebezpečné parazity, ktoré sa vyskytujú na našom území či v tropických destináciách. Boldiš informoval, že v sladkých vodách sa môže vyskytovať extrémne nebezpečný parazit - meňavka Naegleria fowleri, ktorá je známa aj ako mozog požierajúca améba. Vyskytuje sa v termálnych vodách a počas kúpania sa dostáva cez čuchovú sliznicu pozdĺž nervov až do centrálneho nervového systému.„Hoci je nákaza extrémne vzácna, spôsobuje zápal mozgu s vysokou pravdepodobnosťou úmrtia,“ doplnil odborník a vysvetlil, že diagnostický proces tohto parazita je náročný a bez erudovaných diagnostikov nemožný.Medirex ďalej upozornil na črevné parazity z tropických destinácií. Medzi cudzokrajné črevné parazity, ktoré u cestovateľov laboratória odhalili, patrili ankylostómy, Clonorchis sinensis a Entamoeba histolytica. Potvrdili sa v piatich prípadoch.„Entamoeba histolytica je meňavka, ktorá sa vyskytuje najmä v krajinách s nízkou úrovňou hygieny. Nakaziť sa môžete pitím kontaminovanej vody alebo konzumáciou neumytého ovocia či zeleniny,“ priblížil Boldiš. Tento parazit sa vyskytuje napríklad v Indii či iných teplých oblastiach a spôsobuje vážne zdravotné problémy.„Améba môže byť iba v čreve, ale za určitých okolností dokáže preniknúť cez črevo pacienta a usadiť sa v tkanivách pečene, kde vytvára cysty,“ vysvetlil parazitológ. Zdrojom nákazy podľa jeho slov nemusí byť len voda, ale aj vlhká pôda či brehy riek. V laboratóriách potvrdili aj ankylostómy, ktorých larvičky preniknú cez kožu bosých nôh, respektíve pri kontakte kože človeka s kontaminovanou pôdou. Následne putujú krvou do pľúc a nakoniec sa dostávajú do čreva, kde spôsobujú zdravotné problémy.„Tohto červa si cestovatelia privážajú prevažne z juhovýchodnej Ázie,“ doplnil odborník. Pozor si treba dávať aj na komáre. Medirex v minulom roku totiž identifikoval aj jeden prípad mimoriadne nepríjemnej dirofilariózy. Spôsobujú jú dlhé nitkovité červy prenášané komármi.„Tieto parazity sa už vyskytujú aj v Európe vrátane Chorvátska či Talianska. Dokonca je možné ich nájsť aj na Slovensku. Komár prenesie počas cicania krvi pod kožu človeka larvičku, ktorá sa tam vyvíja a pohybuje. Dospelý helmint dosahuje veľkosť desať až pätnásť centimetrov,“ spresnil Boldiš a pokračoval, že dirofilárie sa prejavujú podkožnými hrčkami, ktoré sa môžu objavovať a miznúť.„V niektorých prípadoch má tento červ tendenciu dostať sa až do oka. V minulosti sme mali niekoľko prípadov očnej dirofilariózy, väčšinou však ide o podkožné formy,“ doplnil. Ak ide o parazity, najviac ohrozené sú deti.Spoločnosť Medirex vysvetlila, že medzi rizikové črevné parazitárne infekcie z európskych vodných zdrojov patria nákazy spôsobené kryptosporídiami, ktoré predstavujú ohrozenie najmä pre najmenších dovolenkárov či ľudí s oslabenou imunitou. Najčastejšie sa však zistili u detí, ktoré sa počas kúpania nechtiac napili kontaminovanej vody.„Tieto organizmy atakujú tráviaci trakt a vyvolávajú intenzívne hnačky, ktoré zdravý organizmus zvyčajne zvládne do štrnástich dní. Je pritom dôležité zabezpečiť dostatočný príjem tekutín, obzvlášť u detských pacientov, kde dehydratácia nastupuje veľmi rýchlo a môže byť nebezpečná,“ doplnil odborník.Smrteľnou hrozbou aj naďalej zostáva malária, ktorú spôsobuje krvný parazit Plasmodium falciparum. Parazitológ upozornil, že vo svete ročne podľahne malárii približne 600-tisíc ľudí. Na Slovensku sa diagnostikuje len sporadicky, no stále evidujú niekoľko importovaných prípadov ročne.„Už aj v prvej polovici tohto roku sme zaznamenali prvý prípad,“ informoval Boldiš. Doplnil, že v minulom roku diagnostikovali aj jednu echinokokózu, a teda nebezpečnú parazitárnu infekciu, ktorú spôsobuje tkanivová pásomnica, ktorú prenášajú najmä líšky.„Do ľudského organizmu sa najčastejšie dostáva konzumáciou neumytých lesných plodov. Táto zákerná infekcia sa prejavuje tvorbou cýst najmä v pečeni, pričom jej diagnostika je komplikovaná, keďže príznaky sa môžu objaviť až po niekoľkých rokoch od nakazenia a cysty často pripomínajú onkologické ochorenie,“ vysvetlil parazitológ a upozornil, že nakaziť sa ňou dá aj na Slovensku.V laboratóriách odhalili aj prípady očných infekcií spôsobených akantamébami. Ide o jednobunkové organizmy, ktoré sa vyskytujú vo všetkých typoch vôd vrátane bazénov a vodovodných sietí, v pôde, v prachu a na rôznych povrchoch a sú odolné voči chlóru. Boldiš vysvetlil, že najčastejšie sa človek infikuje cez kontaktné šošovky, ktoré došli do kontaktu s kontaminovanou vodou.„Akantamébová keratitída, teda zápal rohovky, sa prejavuje silnou bolesťou oka, svetloplachosťou a začervenaním,“ priblížil parazitológ s tým, že príznaky sa objavujú po niekoľkých dňoch, niekedy až po týždňoch. V najhoršom prípade pritom môže dôjsť až k strate zraku. Pri plávaní preto odborník neodporúča nosiť kontaktné šošovky.Medirex súčasne priniesol aj odporúčania, ako sa pred parazitmi chrániť. Odhaliť parazita nie je podľa spoločnosti Medirex vždy jednoduché a diagnostika by mala za každých okolností vychádzať z rúk odborníkov. Používať antiparazitiká naslepo alebo preventívne sa neodporúča. Ak sa teda po návrate z dovolenky objavia zdravotné komplikácie, je nevyhnutné vyhľadať lekársku pomoc. Odborníci z Medirexu súčasne odporúčajú pred dovolenkou dodržiavať niekoľko základných preventívnych opatrení.„Pred cestou do rizikových oblastí sa informujte o možných ochoreniach a očkovaní. Prísne dodržiavajte pravidlá osobnej hygieny. Používajte tiež repelenty proti hmyzu, a to najmä v oblastiach s výskytom komárov,“ odporúčajú odborníci. Ďalej je podľa ich slov dôležité piť len balenú vodu a vyhýbať sa ľadu z neznámych zdrojov.„Konzumujte len dostatočne tepelne upravené jedlá a dôkladne umývajte ovocie a zeleninu. Nenoste kontaktné šošovky pri kúpaní v bazénoch či mori a vyhýbajte sa kúpaniu v sladkovodných jazerách, nádržiach a riekach v tropických oblastiach,“ uzavrel Medirex.