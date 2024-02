Nebezpečného ázijského komára tigrovaného zaznamenali na Slovensku. Druh tohto invázneho komára potvrdilo Biomedicínske centrum (BMC) Slovenskej akadémie vied (SAV). 24hod.sk o tom informovala hovorkyňa SAV Monika Tináková.





"Ide o jeden z najnebezpečnejších inváznych druhov komára, ktorý sa v kontinentálnej Európe vyskytuje. Prenáša až 22 rôznych vírusov, ako je západonílsky vírus, ktorý na našom území už cirkuluje, no prenáša aj exotické vírusy ako sú dengue, chikingunya, Zika alebo žltá zimnica," uviedla SAV.Komár tigrovaný sa z Ázie rozšíril naprieč celým svetom pomocou dovozu komodít, ako sú napríklad pneumatiky alebo okrasný bambus nazývaný aj "luckybamboo". Minulý rok zaznamenali najvyšší počet lokálne nadobudnutých infekcií spôsobených vírusom dengue v Európe, a to najmä vo Francúzsku, Taliansku a Španielsku, tvrdí akadémia. Na Slovensku podľa SAV tento druh komára zaznamenali už v roku 2012 v okolí Košíc, vtedy sa mu však nepodarilo usídliť.Komára sa na Slovensku podarilo objaviť na základe zberu dát od verejnosti z minulého roka, konkrétne v oblasti Bratislavy. Obyvatelia využili aj mobilnú aplikáciu, prostredníctvom ktorej odborníci monitorujú invázne komáre v celej Európe. Nález tohto druhu bol následne pomocou molekulárnych analýz potvrdený na pracovisku Virologického ústavu BMC SAV. "Keďže išlo o viacero nálezov v rámci mestskej časti Ružinov, predpokladáme, že je tu tento komár už usídlený," skonštatovala odborníčka na komáre a samostatná vedecká pracovníčka BMC SAV Viktória Čabanová.Sezóna tohto druhu komára sa začína v apríli a končí začiatkom novembra, no na rozdiel od ostatných druhov komárov je aktívny cez deň, priblížila akadémia. Nájsť ho možno v interiéri aj tesnej blízkosti obydlí. Jeho štípanie je podľa SAV veľmi agresívne, preto dokáže ľudí značne potrápiť."Je významným prenášačom ochorení, z čoho vyplýva, že je dôležité jeho populáciu monitorovať a regulovať. Množí sa v človekom vytvorených liahniskách, ako sú napríklad kontajnery a nádoby s malým množstvom vody, kvetináče, odkvapy, kanalizácia, odpad naplnený vodou a z vrchnáčiku od plastovej fľaše sa môže vyliahnuť až 200 lariev tohto druhu," opísala akadémia.Pokračuje, že dolet pre komára tigrovaného je od miesta vyliahnutia iba 200 až 500 metrov. Na porovnanie SAV uvádza, že záplavové komáre odlietavajú od miesta vyliahnutia 25 až 50 kilometrov. Ide o druh komára, ktorý je schopný v našich klimatických podmienkach prežiť aj zimu, tvrdí."Vzhľadom na riziká je veľmi dôležité monitorovať výskyt inváznych komárov a ochorenia, ktoré prenášajú. V jeho regulácii zohrávajú významnú úlohu hlavne obyvatelia, pretože bez nich nie je možné tieto komáre eliminovať," povedala Čabanová.