Nebezpečný nepriateľ: ako uchrániť deti pred nástrahami alkoholu?

Prečo mladí vyhľadávajú alkohol?

Alkohol všade okolo

Neprehliadnite príznaky

Zachovajte si chladnú hlavu



nekričte, nevyhrážajte sa, ani sa s dieťaťom nehádajte



netrestajte ho, kým je pod vplyvom alkoholu



dotýkajte sa dieťaťa opatrne – opití zvyknú brať dotyky ako hrozbu



nenúťte ho nasilu jesť či piť



Rozumne s ROZUMNE

20.11.2020 (Webnoviny.sk) -Na Slovensku je požívanie alkoholu do 18 rokov zakázané. Napriek tomu, mnohí dospievajúci si nájdu cestu, ako sa k nemu dostať. Už prvý kontakt s alkohol predstavuje pre dieťa riziko. Aj preto je nutné všímať si akékoľvek zmeny v správaní dieťaťa, riešiť podozrivé signály a včas konať.Dôvodov, prečo sa vaše dieťa rozhodne siahnuť po alkohole, je naozaj veľa. Jedným z najčastejších je snaha zapadnúť do partie a udržať si kamarátov. Práve tento faktor je rizikovým v období dospievania, keď priatelia a okolie zohrávajú v živote dospievajúceho dôležitú úlohu. Netreba však zabúdať ani na genetiku. Veda ukazuje, že u detí alkoholikov je výrazne väčšia šanca, že budú mať v budúcnosti tiež problémy s alkoholom. Alkohol je pre mnohých aj cesta, ktorou sa snažia riešiť či potláčať skryté problémy. Avšak skôr ako úspešný koniec prináša tento krok ešte väčšie problémy.To, že si dieťa nájde cestu k alkoholu, môžu ovplyvňovať aj na pohľad nie až tak zreteľné situácie. Ak prichádzate domov so slovami "dal by som si nejaký drink" a pri televízii si otvoríte fľašu vína, dieťa to môže považovať za bežnú súčasť života. Deti úplne prirodzene zvyknú napodobňovať správanie svojich rodičov – hrajú sa na varenie, upratovanie a iné ďalšie aktivity, ktoré vidia v domácnosti. Úloha rodiča je preto vo výchove najdôležitejšia. Množstvo štúdií poukázalo na to, že rodičia majú silný vplyv na prístup k alkoholu a správanie svojich detí. Preto je potrebné povedať, že rodičia, ktorí konzumujú alkohol minimálne a nie pred očami detí, predstavujú pozitívny príklad, ktorým sa pravdepodobne budú v budúcnosti riadiť aj ich deti.Navyše, všímajte si, ako často sa počas dňa objaví alkohol v televízii, na sociálnych sieťach, v časopisoch. A teda v akých intervaloch sa dostáva do povedomia dieťaťa. Obzvlášť nebezpečné môžu byť práve sociálne siete, pretože prostredníctvom nich sa škodlivý obsah šíri najrýchlejšie.Neplnoletí, ktorí experimentujú s alkoholom, nepoznajú rozumnú mieru. Nevedia racionálne vyhodnotiť, čo je veľa. Alkohol dokáže byť klamlivý, pretože miestami možno máme pocit, že sa cítime dobre a nijako na nás nepôsobí, no v zlomku sekundy sa to môže zmeniť na úplne opačné pocity. Aj preto je dôležité vedieť rozoznať príznaky, ktoré môžu signalizovať otravu alkoholom. Medzi ne patria neschopnosť rozprávať a reagovať na rôzne podnety, nadmerné zvracanie, problémy s dýchaním, viditeľné zranenia či záchvaty. Pri takýchto prejavoch je nutné okamžite zavolať sanitku.To, že sa u mladistvého začína vyvíjať závislosť na alkohole, môžu naznačovať aj výrazné zmeny v jeho správaní. Jedným z najčastejších sú napríklad náladovosť spojená s podráždenosťou a inými prehnanými reakciami, problémy v škole, rebelovanie proti pravidlám v domácnosti, pasivita a nezáujem o dovtedajšie záľuby, fyzické alebo duševné problémy.Problémy s alkoholom dokážu veľmi nepríjemne zasiahnuť do rodinného a každodenného života. Najčastejšou chybou, ktorú rodič môže urobiť je, že spanikári a zvolí cestu kriku a hádok. Postup by mal byť presne opačný:V prípade, že problémy pretrvávajú je najlepšou cestou obrátiť sa na odborníkov. Hanba, obavy ani strach nie sú na mieste. Ide, predsa, o zdravie a budúcnosť dieťaťa a celej rodiny.Na problém zodpovedného prístupu sa orientuje aj kampaň ROZUMNE. Jej cieľom je poukázať na nástrahy alkoholu, no zároveň vzdelávať rodičov či pedagógov, ako pristupovať k deťom v prípade, že sa dostanú do kontaktu s alkoholom.Viac informácií o probléme, ako aj možnosť poradiť sa s odborníkom, nájdete na stránke www.rozumne.sk Informačný servis