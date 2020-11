Víťazstvo Bidena sa v štáte Georgia potvrdilo aj po prepočítaní hlasov, percento chyby bolo malé

Potvrdenie Bidenovho víťazstva

Ľudská chyba, no nie podvod

Najstarší prezident v dejinách USA

Trump si stále nepriznal prehru

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.11.2020 (Webnoviny.sk) - Prepočítanie hlasov z amerických prezidentských volieb v štáte Georgia potvrdilo tamojšie víťazstvo novozvoleného prezidenta Joea Bidena Informuje o tom spravodajský portál BBC s tým, že pokusy o napadnutie volebných výsledkov zo strany dosluhujúceho prezidenta Donalda Trumpa a jeho spojencov a snahy o zvrátenie jeho prehry medzičasom zamietli v troch štátoch.Demokrat podľa auditu, ktorý vyžaduje zákon štátu Georgia, zvíťazil nad svojím republikánskym rivalom o 12 284 hlasov. Stal sa tak prvým demokratom, ktorý zvíťazil v prezidentských voľbách v Georgii od zvolenia Billa Clinton a v roku 1992.Prepočítanie ukázalo, že percento chyby v žiadnom okrese nebolo väčšie ako 0,73 %, pričom Bidenov odstup pred Trumpom zostal na úrovni pod 0,5 %. Výsledky oficiálne potvrdia v piatok.Právna poradkyňa Trumpovej kampane Jenna Ellis však na výsledky prepočítania reagovala bez zmeny postoja, keď poznamenala, že to šlo "presne ako očakávali", pretože štát prepočítal nelegálne hlasy. Pre svoje tvrdenie, ako je zvykom Trumpovej kampane, neposkytla žiadne dôkazy.Gabriel Sterling, republikán, ktorý pôsobí ako implementačný manažér hlasovacieho systému v Georgii, však pre CNN vo štvrtok povedal, že v štáte dokázali, že jedno z najčastejších obvinení, teda, že volebné prístroje nejakým spôsobom menia hlasy, je nepravdivé, "minimálne v Georgii sa to nedialo".Počas auditu tento týždeň našli necelých šesťtisíc nespočítaných hlasov, čo mierne znížilo Bidenov náskok, no to bolo podľa Sterlinga výsledkom ľudskej chyby, nie podvodu, a v súvislosti so zistením tiež prepustili zodpovedného volebného predstaviteľa v okrese Floyd.Trump podľa Bidena vedel, že nevyhrá a tým, že odmieta priznať prehru prejavuje "neuveriteľnú nezodpovednosť". Demokrat, ktorý v piatok oslavuje 78. narodeniny, by mal nastúpiť do úradu v januári ako 46. prezident Spojených štátov.Funkciu pritom prevezme ako najstarší prezident v amerických dejinách, keď na prvej priečke vystrieda Ronalda Reagana , ktorý v roku 1989 odchádzal z Bieleho domu vo veku 77 rokov a 349 dní, informuje agentúra AP.Biden podľa oficiálnych dát vedie pred Trumpom o viac ako 5,9 milióna hlasov a z pohľadu počtu voliteľov, čo určuje víťaza prezidentských volieb v Spojených štátoch, uvádzajú americké médiá stav 306 ku 232 v jeho prospech, pričom na víťazstvo mu stačilo 270.Trump však naďalej odmieta prijať prehru a opakovane, no bez dôkazov, obviňuje demokratov z volebného podvodu.Keď sa Bidena počas virtuálnej konferencie s guvernérmi, medzi ktorými boli demokrati i republikáni, spýtali na Trumpovo odmietanie priznať prehru, vyjadril sa, že tým vysiela "neuveriteľne škodlivé správy... zvyšku sveta o tom, ako funguje demokracia" a tiež, že sa na Trumpa bude spomínať, ako na "jedného z najnezodpovednejších prezidentov v amerických dejinách"."Je ťažké pochopiť, ako ten muž rozmýšľa," skonštatoval Biden a dodal, že svojím správaním "jednoducho prekračuje všetky medze".Republikánsky senátor Mitt Romney neskôr na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter napísal, že "je zložité predstaviť si horšie a nedemokratickejšie konanie úradujúceho prezidenta", pričom pripomenul, že Trump nedokázal pred žiadnym súdom hodnovernosť tvrdení o rozsiahlom podvode alebo spiknutí."Prezident sa teraz uchýlil k neskrývanému tlaku na štátnych a miestnych predstaviteľov s cieľom podryť vôľu ľudu a zvrátiť voľby," napísal.