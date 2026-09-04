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04. septembra 2026
Nebo nad Piešťanmi ožije už tento víkend. Na IMAD 2026 sa dostanete vlakom zadarmo – VIDEO
Tagy: Deň Ozbrojených síl Slovenskej republiky lietadlá F-16 Stíhačka JAS-39 Gripen Vrtuľník Black Hawk Vrtuľník Mi-17
Rezort obrany pre návštevníkov smerujúcich na podujatie zariadil aj bezplatnú vlakovú a kyvadlovú prepravu Nebo nad Piešťanmi ožije už tento víkend. International Military Air Days - IMAD 2026 ...
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4.9.2026 (SITA.sk) - Rezort obrany pre návštevníkov smerujúcich na podujatie zariadil aj bezplatnú vlakovú a kyvadlovú prepravu
Nebo nad Piešťanmi ožije už tento víkend. International Military Air Days - IMAD 2026 a oslavy Dňa Ozbrojených síl SR prinesú na letisko v Piešťanoch dvojdňový program plný vojenskej techniky a ukážok na zemi aj vo vzduchu. Ide o jedno z najvýznamnejších podujatí ministerstva obrany a verejnosti bude prístupné zadarmo.
Rezort obrany pre návštevníkov smerujúcich na podujatie zariadil aj bezplatnú vlakovú a kyvadlovú prepravu. Počas víkendu 5. a 6. septembra sa tak verejnosť môže prísť pozrieť na to, ako fungujú Ozbrojené sily SR a slovenské bezpečnostné zložky. Nebudú chýbať ani ukážky zahraničných hostí. Cieľom rezortu je v rámci podujatia priblížiť poslanie, schopnosti a pripravenosť ozbrojených síl a posilniť tak vzťah verejnosti k obrane.
Areál Letiska Piešťany sa pre verejnosť otvorí v sobotu o 9:00 a zakrátko odštartujú prvé dynamické ukážky leteckej techniky. O 10:50 bude otvárací ceremoniál sprevádzaný úvodným preletom a po 11:00 bude program pokračovať dynamickými ukážkami vo vzduchu aj na zemi. V areáli budú k dispozícii do 18:00 aj statické ukážky a prezentačné stánky rezortu obrany a ďalších ministerstiev.
Súčasťou programu budú aj ukážky Letky Ministerstva vnútra SR, Hasičského a záchranného zboru či záchranných zložiek. Vo vzduchu sa predvedú napríklad slovenské nadzvukové lietadlá F-16, vrtuľníky Black Hawk a Mi-17, české stíhačky JAS-39 Gripen či poľský MiG-15.
Svoje schopnosti predvedú aj slovenskí výsadkári a vrcholom programu bude šou svetoznámej akrobatickej skupiny Baltic Bees Jet Team z Lotyšska. IMAD 2026 tak bude podľa slov rezortu obrany súčasne aj významnou platformou na prezentáciu SR ako dôveryhodného spojenca v rámci NATO a EÚ. Letecké dni budú pokračovať aj v nedeľu od 9:00 s podobným programom.
Okrem toho, že je vstup na podujatie voľný, zadarmo bude aj vlaková doprava do Piešťan. Do dopravného zabezpečenia sa totiž v rámci spolupráce s ministerstvom obrany zapojila Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), ktorá prepraví návštevníkov z celého Slovenska bezplatne do Piešťan aj naspäť. Pre získanie cestovného lístka zadarmo stačí jediné - povedať heslo IMAD pri jeho kúpe v pokladniciach ZSSK či priamo vo vlaku u vlakového personálu.
„Za vystavenie cestovného lístka v rámci tejto ponuky sa neuplatňuje servisný poplatok ani sankcia. Cestujúci, ktorý nastupuje tam, kde si lístok nevie vybaviť pred nástupom, si ho preto môže nechať vystaviť priamo vo vlaku,“ spresnila spoločnosť.
Po príchode na vlakovú stanicu v Piešťanoch, môžu návštevníci pokračovať k areálu podujatia autobusovou kyvadlovou dopravou, ktorú zabezpečilo ministerstvo obrany. Tá bude premávať v 30-minútových intervaloch.
Zdroj: SITA.sk - Nebo nad Piešťanmi ožije už tento víkend. Na IMAD 2026 sa dostanete vlakom zadarmo – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Nebo nad Piešťanmi ožije už tento víkend. International Military Air Days - IMAD 2026 a oslavy Dňa Ozbrojených síl SR prinesú na letisko v Piešťanoch dvojdňový program plný vojenskej techniky a ukážok na zemi aj vo vzduchu. Ide o jedno z najvýznamnejších podujatí ministerstva obrany a verejnosti bude prístupné zadarmo.
Bezplatná vlaková doprava
Rezort obrany pre návštevníkov smerujúcich na podujatie zariadil aj bezplatnú vlakovú a kyvadlovú prepravu. Počas víkendu 5. a 6. septembra sa tak verejnosť môže prísť pozrieť na to, ako fungujú Ozbrojené sily SR a slovenské bezpečnostné zložky. Nebudú chýbať ani ukážky zahraničných hostí. Cieľom rezortu je v rámci podujatia priblížiť poslanie, schopnosti a pripravenosť ozbrojených síl a posilniť tak vzťah verejnosti k obrane.
Areál Letiska Piešťany sa pre verejnosť otvorí v sobotu o 9:00 a zakrátko odštartujú prvé dynamické ukážky leteckej techniky. O 10:50 bude otvárací ceremoniál sprevádzaný úvodným preletom a po 11:00 bude program pokračovať dynamickými ukážkami vo vzduchu aj na zemi. V areáli budú k dispozícii do 18:00 aj statické ukážky a prezentačné stánky rezortu obrany a ďalších ministerstiev.
Súčasťou programu budú aj ukážky Letky Ministerstva vnútra SR, Hasičského a záchranného zboru či záchranných zložiek. Vo vzduchu sa predvedú napríklad slovenské nadzvukové lietadlá F-16, vrtuľníky Black Hawk a Mi-17, české stíhačky JAS-39 Gripen či poľský MiG-15.
Svoje schopnosti predvedú aj slovenskí výsadkári a vrcholom programu bude šou svetoznámej akrobatickej skupiny Baltic Bees Jet Team z Lotyšska. IMAD 2026 tak bude podľa slov rezortu obrany súčasne aj významnou platformou na prezentáciu SR ako dôveryhodného spojenca v rámci NATO a EÚ. Letecké dni budú pokračovať aj v nedeľu od 9:00 s podobným programom.
Voľný vstup
Okrem toho, že je vstup na podujatie voľný, zadarmo bude aj vlaková doprava do Piešťan. Do dopravného zabezpečenia sa totiž v rámci spolupráce s ministerstvom obrany zapojila Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), ktorá prepraví návštevníkov z celého Slovenska bezplatne do Piešťan aj naspäť. Pre získanie cestovného lístka zadarmo stačí jediné - povedať heslo IMAD pri jeho kúpe v pokladniciach ZSSK či priamo vo vlaku u vlakového personálu.
„Za vystavenie cestovného lístka v rámci tejto ponuky sa neuplatňuje servisný poplatok ani sankcia. Cestujúci, ktorý nastupuje tam, kde si lístok nevie vybaviť pred nástupom, si ho preto môže nechať vystaviť priamo vo vlaku,“ spresnila spoločnosť.
Po príchode na vlakovú stanicu v Piešťanoch, môžu návštevníci pokračovať k areálu podujatia autobusovou kyvadlovou dopravou, ktorú zabezpečilo ministerstvo obrany. Tá bude premávať v 30-minútových intervaloch.
Zdroj: SITA.sk - Nebo nad Piešťanmi ožije už tento víkend. Na IMAD 2026 sa dostanete vlakom zadarmo – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Deň Ozbrojených síl Slovenskej republiky lietadlá F-16 Stíhačka JAS-39 Gripen Vrtuľník Black Hawk Vrtuľník Mi-17
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