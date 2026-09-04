|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 4.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Rozália
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. septembra 2026
Najstabilnejšia talianska vláda povojnovej éry oslavuje, opozícia protestuje
V krajine, ktorá mala za 80 rokov 68 vlád, oslavuje premiérka Meloniová rekordnú stabilitu svojej vlády a už myslí na voľby v roku 2027. Talianska premiérka Giorgia ...
Zdieľať
4.9.2026 (SITA.sk) - V krajine, ktorá mala za 80 rokov 68 vlád, oslavuje premiérka Meloniová rekordnú stabilitu svojej vlády a už myslí na voľby v roku 2027.
Talianska premiérka Giorgia Meloniová v piatok oslavuje, že jej pravicová vláda sa stala najdlhšie slúžiacim kabinetom v povojnových dejinách krajiny.
Pri moci je 1 413 dní, teda o deň dlhšie než vláda mediálneho magnáta Silvia Berlusconiho. V Taliansku, ktoré za 80 rokov vystriedalo 68 vlád, ide o nezvyčajnú politickú výdrž.
„Dnes sa naša vláda stáva najdlhšie slúžiacou v dejinách Talianskej republiky,“ napísala Meloniová na sociálnej sieti X. „Stabilita nie je rekord, ktorým sa treba vystatovať, ale podmienka, ktorá krajine umožňuje plánovať, rozhodovať a plniť záväzky,“ dodala.
Meloniovej strana Bratia Talianska (FdI) pripravila v Bari veľký míting pre približne desaťtisíc ľudí, ktorý bude zároveň predvolebnou akciou pred hlasovaním v roku 2027.
Program sa začne DJ setmi a návštevníkom budú podávať miestnu špecialitu „spaghetti all’assassina“ – pikantné cestoviny typické pre Bari.
Vláda chce vyzdvihnúť viac než milión nových pracovných miest či zníženie dane z príjmu o 21 miliárd eur. Tvrdí tiež, že počet príchodov migrantov klesol o 80 percent.
Kritici však upozorňujú, že fiškálna stabilita nepriniesla výraznejší hospodársky rast. „Vzrástli mzdy? Nie. Benzín je drahší, neistota práce sa zvýšila a zdravotníctvo funguje horšie,“ vyhlásil šéf odborovej centrály CGIL Maurizio Landini.
Proti vládnej oslave sa v centre Bari koná demonštrácia. Organizátori obviňujú kabinet z budovania „vojnového a zbrojárskeho hospodárstva“ a z vytvárania „policajného štátu“.
Meloniovej navyše na pravej strane vyrastá konkurent. Strana Budúcnosť národa bývalého generála Roberta Vannacciho sa v prieskumoch dostala pred Ligu aj stranu Forza Italia.
Zdroj: SITA.sk - Najstabilnejšia talianska vláda povojnovej éry oslavuje, opozícia protestuje © SITA Všetky práva vyhradené.
Talianska premiérka Giorgia Meloniová v piatok oslavuje, že jej pravicová vláda sa stala najdlhšie slúžiacim kabinetom v povojnových dejinách krajiny.
Pri moci je 1 413 dní, teda o deň dlhšie než vláda mediálneho magnáta Silvia Berlusconiho. V Taliansku, ktoré za 80 rokov vystriedalo 68 vlád, ide o nezvyčajnú politickú výdrž.
Vecné zhodnotenie
„Dnes sa naša vláda stáva najdlhšie slúžiacou v dejinách Talianskej republiky,“ napísala Meloniová na sociálnej sieti X. „Stabilita nie je rekord, ktorým sa treba vystatovať, ale podmienka, ktorá krajine umožňuje plánovať, rozhodovať a plniť záväzky,“ dodala.
Špagety alla vražda
Meloniovej strana Bratia Talianska (FdI) pripravila v Bari veľký míting pre približne desaťtisíc ľudí, ktorý bude zároveň predvolebnou akciou pred hlasovaním v roku 2027.
Program sa začne DJ setmi a návštevníkom budú podávať miestnu špecialitu „spaghetti all’assassina“ – pikantné cestoviny typické pre Bari.
Vláda chce vyzdvihnúť viac než milión nových pracovných miest či zníženie dane z príjmu o 21 miliárd eur. Tvrdí tiež, že počet príchodov migrantov klesol o 80 percent.
Oslavy aj protesty
Kritici však upozorňujú, že fiškálna stabilita nepriniesla výraznejší hospodársky rast. „Vzrástli mzdy? Nie. Benzín je drahší, neistota práce sa zvýšila a zdravotníctvo funguje horšie,“ vyhlásil šéf odborovej centrály CGIL Maurizio Landini.
Proti vládnej oslave sa v centre Bari koná demonštrácia. Organizátori obviňujú kabinet z budovania „vojnového a zbrojárskeho hospodárstva“ a z vytvárania „policajného štátu“.
Meloniovej navyše na pravej strane vyrastá konkurent. Strana Budúcnosť národa bývalého generála Roberta Vannacciho sa v prieskumoch dostala pred Ligu aj stranu Forza Italia.
Zdroj: SITA.sk - Najstabilnejšia talianska vláda povojnovej éry oslavuje, opozícia protestuje © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Nebo nad Piešťanmi ožije už tento víkend. Na IMAD 2026 sa dostanete vlakom zadarmo – VIDEO
Nebo nad Piešťanmi ožije už tento víkend. Na IMAD 2026 sa dostanete vlakom zadarmo – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Šimkovičová navrhla vyhlásenie novej výzvy na predkladanie prihlášok na riaditeľa FPU, tvrdenia odvolaných členov Rady odmieta
Šimkovičová navrhla vyhlásenie novej výzvy na predkladanie prihlášok na riaditeľa FPU, tvrdenia odvolaných členov Rady odmieta