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04. septembra 2026

Najstabilnejšia talianska vláda povojnovej éry oslavuje, opozícia protestuje


Tagy: Oslavy Talianska premiérka Talianska vláda

V krajine, ktorá mala za 80 rokov 68 vlád, oslavuje premiérka Meloniová rekordnú stabilitu svojej vlády a už myslí na voľby v roku 2027. Talianska premiérka Giorgia ...



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turkey_nato_summit_85169 676x451 4.9.2026 (SITA.sk) - V krajine, ktorá mala za 80 rokov 68 vlád, oslavuje premiérka Meloniová rekordnú stabilitu svojej vlády a už myslí na voľby v roku 2027.


Talianska premiérka Giorgia Meloniová v piatok oslavuje, že jej pravicová vláda sa stala najdlhšie slúžiacim kabinetom v povojnových dejinách krajiny.

Pri moci je 1 413 dní, teda o deň dlhšie než vláda mediálneho magnáta Silvia Berlusconiho. V Taliansku, ktoré za 80 rokov vystriedalo 68 vlád, ide o nezvyčajnú politickú výdrž.

Vecné zhodnotenie


„Dnes sa naša vláda stáva najdlhšie slúžiacou v dejinách Talianskej republiky,“ napísala Meloniová na sociálnej sieti X. „Stabilita nie je rekord, ktorým sa treba vystatovať, ale podmienka, ktorá krajine umožňuje plánovať, rozhodovať a plniť záväzky,“ dodala.

Špagety alla vražda


Meloniovej strana Bratia Talianska (FdI) pripravila v Bari veľký míting pre približne desaťtisíc ľudí, ktorý bude zároveň predvolebnou akciou pred hlasovaním v roku 2027.

Program sa začne DJ setmi a návštevníkom budú podávať miestnu špecialitu „spaghetti all’assassina“ – pikantné cestoviny typické pre Bari.

Vláda chce vyzdvihnúť viac než milión nových pracovných miest či zníženie dane z príjmu o 21 miliárd eur. Tvrdí tiež, že počet príchodov migrantov klesol o 80 percent.

Oslavy aj protesty


Kritici však upozorňujú, že fiškálna stabilita nepriniesla výraznejší hospodársky rast. „Vzrástli mzdy? Nie. Benzín je drahší, neistota práce sa zvýšila a zdravotníctvo funguje horšie,“ vyhlásil šéf odborovej centrály CGIL Maurizio Landini.

Proti vládnej oslave sa v centre Bari koná demonštrácia. Organizátori obviňujú kabinet z budovania „vojnového a zbrojárskeho hospodárstva“ a z vytvárania „policajného štátu“.

Meloniovej navyše na pravej strane vyrastá konkurent. Strana Budúcnosť národa bývalého generála Roberta Vannacciho sa v prieskumoch dostala pred Ligu aj stranu Forza Italia.


Zdroj: SITA.sk - Najstabilnejšia talianska vláda povojnovej éry oslavuje, opozícia protestuje © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Oslavy Talianska premiérka Talianska vláda
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