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13. septembra 2026
Nebo nad Tatrami zaplavili desiatky balónov. Slovensko zažíva svetovú šou, aká tu ešte nebola – VIDEO, FOTO
Tagy: Balón Let balónom Súťaž
Vo Veľkej Lomnici sa do utorka stretávajú špičkoví piloti zo 17 krajín. Podhorie Tatier ožilo historicky najväčším balónovým podujatím na Slovensku. Na oblohe sa v prípade ...
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13.9.2026 (SITA.sk) - Vo Veľkej Lomnici sa do utorka stretávajú špičkoví piloti zo 17 krajín.
Podhorie Tatier ožilo historicky najväčším balónovým podujatím na Slovensku. Na oblohe sa v prípade priaznivých meteorologických podmienok vznáša dvakrát denne dokopy 40 balónov z celého sveta.
V piatok tam odštartoval Slovak Balloon Cup 2026, ide o oficiálnu medzinárodnú športovú súťaž v balónovom lietaní kategória 2, ktorá je schválená Medzinárodnou leteckou federáciou FAI. Väčšina súťažných pilotov následne pokračuje v účasti na Majstrovstvách sveta v balónovom lietaní v poľskom Krosne.
Vo Veľkej Lomnici sa do utorka stretávajú špičkoví piloti zo 17 krajín. Ide napríklad o posádky z Austrálie, Rakúska, Belgicka, Brazílie, Kanady, Japonska, Indie, Talianska, Švajčiarska, Nového Zélandu, či USA. K tridsiatke súťažných balónov sa pridávajú aj fiestové balóny s vyhliadkovými letmi. Atraktívny priestor pod Tatrami zvolili organizátori zámerne.
„Slovak Balloon Cup sme dostali do podtatranského regiónu preto, že sú tu ideálne podmienky na balónové lietanie a pre športových pilotov, ktorí si tu môžu skúšať svoje schopnosti, trénovať zručnosti a pripraviť sa na blížiace sa majstrovstvá sveta,“ priblížila riaditeľka podujatia Ingrid Dezijn.
Zároveň dodala, že cieľom bolo priniesť na Slovensko historicky najvyšší počet balónov na spoločný štart a zviditeľniť región v zahraničí. „Štyridsať balónov nad Tatrami je obraz, ktorý má potenciál stať sa novou ikonou tatranského podhoria,“ poznamenala riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Vysoké Tatry - Podhorie Monika Sasaráková.
Diváci na oblohe ľahko rozpoznajú rozdiel medzi vyhliadkovými a súťažnými balónmi. Športové špeciály majú štíhlejší a menší tvar, čo im umožňuje dynamickejšie manévrovanie. „Častokrát ich vidíte rýchlejšie stúpať alebo klesať, dokonca sa môžu aj trošku zdeformovať. Je to úplne normálne a v rámci štandardu sú prispôsobené na takéto lety,“ vysvetlil pilot Ladislav Pástor.
Na rozdiel od bežných turistických letov športoví piloti lietajú podľa jeho slov bez pasažierov a ich cieľom je plnenie presných letových úloh. Pre pilotov sú pripravené taktické úlohy orientované na presnosť navigácie a pristávania na stanovené terče.
Organizátori naplánovali počas piatich dní celkovo sedem súťažných štartov v ranných a podvečerných hodinách. Podujatie zároveň prepája balónový šport s cyklistikou, rodinným programom a ďalšími aktivitami. „Súčasťou podujatia bola aj Tatranská cyklojazda, ktorá nadväzuje na úspešný prvý ročník z roku 2025. Cyklistom ponúkla možnosť spoznať krásy podtatranského regiónu a zároveň sa stať súčasťou atmosféry jedného z najväčších športových podujatí jesene pod Tatrami,“ uviedla Sasaráková.
Zdroj: SITA.sk - Nebo nad Tatrami zaplavili desiatky balónov. Slovensko zažíva svetovú šou, aká tu ešte nebola – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Podhorie Tatier ožilo historicky najväčším balónovým podujatím na Slovensku. Na oblohe sa v prípade priaznivých meteorologických podmienok vznáša dvakrát denne dokopy 40 balónov z celého sveta.
V piatok tam odštartoval Slovak Balloon Cup 2026, ide o oficiálnu medzinárodnú športovú súťaž v balónovom lietaní kategória 2, ktorá je schválená Medzinárodnou leteckou federáciou FAI. Väčšina súťažných pilotov následne pokračuje v účasti na Majstrovstvách sveta v balónovom lietaní v poľskom Krosne.
Pod Tatrami súťažia piloti zo 17 krajín
Vo Veľkej Lomnici sa do utorka stretávajú špičkoví piloti zo 17 krajín. Ide napríklad o posádky z Austrálie, Rakúska, Belgicka, Brazílie, Kanady, Japonska, Indie, Talianska, Švajčiarska, Nového Zélandu, či USA. K tridsiatke súťažných balónov sa pridávajú aj fiestové balóny s vyhliadkovými letmi. Atraktívny priestor pod Tatrami zvolili organizátori zámerne.
„Slovak Balloon Cup sme dostali do podtatranského regiónu preto, že sú tu ideálne podmienky na balónové lietanie a pre športových pilotov, ktorí si tu môžu skúšať svoje schopnosti, trénovať zručnosti a pripraviť sa na blížiace sa majstrovstvá sveta,“ priblížila riaditeľka podujatia Ingrid Dezijn.
Zároveň dodala, že cieľom bolo priniesť na Slovensko historicky najvyšší počet balónov na spoločný štart a zviditeľniť región v zahraničí. „Štyridsať balónov nad Tatrami je obraz, ktorý má potenciál stať sa novou ikonou tatranského podhoria,“ poznamenala riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Vysoké Tatry - Podhorie Monika Sasaráková.
Diváci na oblohe ľahko rozpoznajú rozdiel medzi vyhliadkovými a súťažnými balónmi. Športové špeciály majú štíhlejší a menší tvar, čo im umožňuje dynamickejšie manévrovanie. „Častokrát ich vidíte rýchlejšie stúpať alebo klesať, dokonca sa môžu aj trošku zdeformovať. Je to úplne normálne a v rámci štandardu sú prispôsobené na takéto lety,“ vysvetlil pilot Ladislav Pástor.
Balóny dopĺňa cyklistika aj rodinný program
Na rozdiel od bežných turistických letov športoví piloti lietajú podľa jeho slov bez pasažierov a ich cieľom je plnenie presných letových úloh. Pre pilotov sú pripravené taktické úlohy orientované na presnosť navigácie a pristávania na stanovené terče.
Organizátori naplánovali počas piatich dní celkovo sedem súťažných štartov v ranných a podvečerných hodinách. Podujatie zároveň prepája balónový šport s cyklistikou, rodinným programom a ďalšími aktivitami. „Súčasťou podujatia bola aj Tatranská cyklojazda, ktorá nadväzuje na úspešný prvý ročník z roku 2025. Cyklistom ponúkla možnosť spoznať krásy podtatranského regiónu a zároveň sa stať súčasťou atmosféry jedného z najväčších športových podujatí jesene pod Tatrami,“ uviedla Sasaráková.
Zdroj: SITA.sk - Nebo nad Tatrami zaplavili desiatky balónov. Slovensko zažíva svetovú šou, aká tu ešte nebola – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Balón Let balónom Súťaž
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