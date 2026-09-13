Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 13.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ctibor
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

13. septembra 2026

Zanikne ministerstvo investícií? Migaľ potvrdil rozhovor s Tarabom v kontexte konsolidácie verejných financií


Tagy: Eurofondy Konsolidácia verejných financií Minister investícií Minister životného prostredia SR Politika 24

Šéf envirorezortu v nej otvoril otázku fungovania rezortu v kontexte konsolidácie verejných financií. Minister investícií Samuel Migaľ (nom.



Zdieľať
migal 13.9.2026 (SITA.sk) - Šéf envirorezortu v nej otvoril otázku fungovania rezortu v kontexte konsolidácie verejných financií.


Minister investícií Samuel Migaľ (nom. Smer-SD) hovoril o možnom zrušení Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom (nom. SNS). Migaľ to uviedol v tlačovej správe, ktorú médiám zaslalo jeho ministerstvo, potvrdil tak Tarabove vyjadrenia, ktoré v nedeľu zazneli v relácii Politika 24 spravodajskej televízie JOJ24. Šéf envirorezortu v nej otvoril otázku fungovania rezortu v kontexte konsolidácie verejných financií.

„Potvrdzujem, že sme sa s pánom ministrom Tarabom rozprávali na tému potenciálneho zrušenia ministerstva v čase konsolidácie. Zároveň je potrebné eurofondy nastaviť tak, aby smerovali aj k starostom a primátorom, a nielen k županom,“ uviedol Migaľ. Prízvukoval ale, že v tejto chvíli nejde o žiadne prijaté rozhodnutie a nechce vyvolávať žiadnu paniku. „Je to otázka ďalších politických debát, ale je potrebné o nej hovoriť verejne,“ uzavrel minister Migaľ.


Zdroj: SITA.sk - Zanikne ministerstvo investícií? Migaľ potvrdil rozhovor s Tarabom v kontexte konsolidácie verejných financií © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Eurofondy Konsolidácia verejných financií Minister investícií Minister životného prostredia SR Politika 24
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Nebo nad Tatrami zaplavili desiatky balónov. Slovensko zažíva svetovú šou, aká tu ešte nebola – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Danko prehovoril o Tarabovi, Kuffovi aj Machalovi, Klub Slovenskej národnej strany je podľa neho stabilný

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 