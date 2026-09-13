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13. septembra 2026
Zanikne ministerstvo investícií? Migaľ potvrdil rozhovor s Tarabom v kontexte konsolidácie verejných financií
Tagy: Eurofondy Konsolidácia verejných financií Minister investícií Minister životného prostredia SR Politika 24
Šéf envirorezortu v nej otvoril otázku fungovania rezortu v kontexte konsolidácie verejných financií. Minister investícií Samuel Migaľ (nom.
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13.9.2026 (SITA.sk) - Šéf envirorezortu v nej otvoril otázku fungovania rezortu v kontexte konsolidácie verejných financií.
Minister investícií Samuel Migaľ (nom. Smer-SD) hovoril o možnom zrušení Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom (nom. SNS). Migaľ to uviedol v tlačovej správe, ktorú médiám zaslalo jeho ministerstvo, potvrdil tak Tarabove vyjadrenia, ktoré v nedeľu zazneli v relácii Politika 24 spravodajskej televízie JOJ24. Šéf envirorezortu v nej otvoril otázku fungovania rezortu v kontexte konsolidácie verejných financií.
„Potvrdzujem, že sme sa s pánom ministrom Tarabom rozprávali na tému potenciálneho zrušenia ministerstva v čase konsolidácie. Zároveň je potrebné eurofondy nastaviť tak, aby smerovali aj k starostom a primátorom, a nielen k županom,“ uviedol Migaľ. Prízvukoval ale, že v tejto chvíli nejde o žiadne prijaté rozhodnutie a nechce vyvolávať žiadnu paniku. „Je to otázka ďalších politických debát, ale je potrebné o nej hovoriť verejne,“ uzavrel minister Migaľ.
Zdroj: SITA.sk - Zanikne ministerstvo investícií? Migaľ potvrdil rozhovor s Tarabom v kontexte konsolidácie verejných financií © SITA Všetky práva vyhradené.
Minister investícií Samuel Migaľ (nom. Smer-SD) hovoril o možnom zrušení Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom (nom. SNS). Migaľ to uviedol v tlačovej správe, ktorú médiám zaslalo jeho ministerstvo, potvrdil tak Tarabove vyjadrenia, ktoré v nedeľu zazneli v relácii Politika 24 spravodajskej televízie JOJ24. Šéf envirorezortu v nej otvoril otázku fungovania rezortu v kontexte konsolidácie verejných financií.
„Potvrdzujem, že sme sa s pánom ministrom Tarabom rozprávali na tému potenciálneho zrušenia ministerstva v čase konsolidácie. Zároveň je potrebné eurofondy nastaviť tak, aby smerovali aj k starostom a primátorom, a nielen k županom,“ uviedol Migaľ. Prízvukoval ale, že v tejto chvíli nejde o žiadne prijaté rozhodnutie a nechce vyvolávať žiadnu paniku. „Je to otázka ďalších politických debát, ale je potrebné o nej hovoriť verejne,“ uzavrel minister Migaľ.
Zdroj: SITA.sk - Zanikne ministerstvo investícií? Migaľ potvrdil rozhovor s Tarabom v kontexte konsolidácie verejných financií © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Eurofondy Konsolidácia verejných financií Minister investícií Minister životného prostredia SR Politika 24
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