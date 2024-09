Nebojte sa výmeny okien na jeseň či v zime

Zvýšte komfort bývania okamžite

Kratšia dodacia doba

Čo môže výmenu okien skomplikovať?

Plastové okno aj do náročného prostredia

Na dodávateľovi záleží

12.9.2024 (SITA.sk) -"S výmenou okien nemusíte čakať na jar. Bez problémov ju môžete zrealizovať aj na jeseň či dokonca v zime. Výhody nových okien tak pocítite už počas najbližšej vykurovacej sezóny. Nové plastové okná sa postarajú o tepelný komfort vašej domácnosti a nižšie účty za energie," hovorí Ladislav Pavlovič, obchodný riaditeľ spoločnosti INCON.Jedným z dôvodov, prečo treba staršie plastové okná vymeniť hneď, ako na nich objavíte chyby, sú najmä ich horšie tepelnoizolačné vlastnosti. Výmena okien je potrebná aj v prípade, že na nich uvidíte praskliny, že sa medzi sklami objaví kondenzácia alebo okná už horšie tesnia a prepúšťajú do interiéru viac vlhkosti, čím sa zvyšuje riziko vzniku nebezpečných plesní. Výsledkom toho môže byť zhoršená kvalita vzduchu vo vnútri domu či bytu, objaviť sa môžu aj respiračné problémy, a to nielen u alergikov. Presnejšie posúdenie stavu svojich okien vám poskytne odborná prehliadka.Cez okná a dvere uniká približne 30 až 40 % tepla, preto výmenu zastaralých okien netreba dlho odkladať. Poveternostné podmienky boli výraznou prekážkou pri stavebných prácach v minulosti. Súčasné technológie však umožňujú inštaláciu okien aj pri nižších teplotách. "Moderné montážne materiály, ako sú peny, tesnenia či montážne pásky sú špeciálne navrhnuté tak, aby dobre fungovali aj pri nízkych teplotách, a to až do -10 ̊ C. Vďaka tomu sú zimné inštalácie okien rovnako možné a efektívne ako tie, ktoré sa vykonávajú počas teplejších mesiacov," uvádza L. Pavlovič. Okrem toho je v zime dodacia doba okien vrátane ich montáže zvyčajne kratšia v porovnaní s letnou sezónou. V zimných mesiacoch je dopyt po výmene okien totiž nižší, montážne tímy sú tak dostupnejšie a flexibilnejšie. Môžete si ľahšie dohodnúť termín, ktorý vám vyhovuje.Na zachovanie energetickej účinnosti a komfortu v dome je kľúčová kvalitná montáž . V zime je dôležité zabezpečiť, aby bola výmena okien vykonaná rýchlo a efektívne, aby sa minimalizoval čas, počas ktorého je dom otvorený a vystavený chladu. Demontáž starých okien na celej stavbe však neprebieha naraz. Postupuje sa miestnosť po miestnosti a demontáž vrátane inštalácie nového okna sa dá stihnúť približne za hodinu až dve. Tepelné straty sú tak nižšie. Zvyšok domu však treba dôkladne uzavrieť a odporúča sa tiež vypnúť kúrenie. "Ideálne je naplánovať výmenu na deň, keď je počasie stabilné. Povrch ostenia okien musí byť totiž suchý. Na miestach, kde sa osádza okno, nesmie byť ľad a ak sneží, treba ostenie dostatočne dopredu chrániť fóliou. Silný vietor alebo hustý dážď môžu prácu rovnako skomplikovať a zvýšiť riziko vzniku problémov," vysvetľuje Ladislav Pavlovič. Použiť treba materiály, ktoré sú vhodné na aplikáciu pri nízkych teplotách. Rozlišovať však treba montáž na penu a montáž na pásky. V prípade montáže na pásky sa odporúča aplikačná teplota maximálne - 5 °C, pričom je potrebné na zvýšenie priľnavosti pások na podklad použiť primer. Ak sú teploty nižšie, odborníci už nedokážu zaručiť, že fólie na povrch ostenia správne priľnú a nebudú sa odlepovať.Pri výbere nových okien je potrebné zohľadniť niekoľko kľúčových faktorov. Venujte pozornosť súčiniteľu prechodu tepla celým oknom (hodnota Uw) – nižšia hodnota znamená lepšiu tepelnú izoláciu. Okná s hlbším umiestnením izolačného skla pomáhajú znižovať kondenzáciu a zlepšujú tepelnú aj zvukovú izoláciu. Vlastnosti, ako sú zosilnené rámy a viacnásobné tesniace roviny prispievajú k stabilite okien a ich odolnosti proti násilnému vniknutiu. "Dobrou voľbou sú napríklad plastové okná INCON Komfort EVO . Okná majú 6-komorový profil so stavebnou hĺbkou 82 mm a súčiniteľom prechodu tepla Uw = 0,71 W/m²K. Okná obsahujú o 25 % viac materiálu ako priemerný plastový profil. Majú pevnejšie zvary, preto sa nekrútia a nedajú sa ľahko vypáčiť," vysvetľuje Ladislav Pavlovič zo spoločnosti INCON.Výber správneho dodávateľa okien je veľmi dôležitý, pretože okná sú zvyčajne investíciou na niekoľko desiatok rokov. Renomovaný dodávateľ vám zaručí, že dostanete vysokokvalitné okná a postará sa aj o odbornú montáž. Dôležité je dobre si vybrať dodávateľa, ktorý vám bude k dispozícii nielen počas predaja či montáže, ale aj počas dlhého obdobia užívania okna a poskytne vám kvalitný záručný a pozáručný servis. Ak sa rozhodnete správne hneď na začiatku, vyhnete sa v budúcnosti nákladným opravám, výmenám alebo energetickej neefektívnosti.Viac na www.incon.sk