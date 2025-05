Nebol som súčasťou Ficovho sprievodu, tvrdí Radačovský. Do Moskvy vraj išiel na vlastné pozvanie – FOTO

Nezastupoval som Slovensko, tvrdí

Premiér Robert Fico bol so svojou delegáciou 9. mája v Moskve pri príležitosti osláv 80. ukončenia druhej svetovej vojny ako jediný predseda vlády z krajín Európskej únie . Vojenskej prehliadky k Dňu víťazstva sa však nezúčastnil. Za svoju cestu do Moskvy si vyslúžil kritiku od predstaviteľov EÚ, ako aj celej opozície, ktorá to označila za prerazenie dna zahraničnej politike a hanbu pre Slovensko. Fico sa podľa opozície postavil na stranu agresora, označila ho za premiéra vojny.

14.5.2025 (SITA.sk) - Poslanec Národnej rady Miroslav Radačovský tvrdí, že sa ako jediný Slovák zúčastnil na vojenskej prehliadke na Červenom námestí v Moskve, pretože to bola jeho morálna povinnosť. Zároveň odmietol informácie, že tam letel vládnym špeciálnym na pozvanie premiéra Roberta Fica Smer-SD ).„Na vojenskú prehliadku víťazstva nad fašizmom som išiel na individuálne pozvanie Ruskej federácie a pán premiér mi len umožnil letieť vládnym špeciálom spolu s ním, za čo mu prostredníctvom tohto statusu považujem za potrebné poďakovať. Z Moskvy som sa vracal už sám, komerčnou linkou,“ uviedol na sociálnej sieti Radačovský, ktorý do parlamentu kandidoval za SNS Zároveň dodal, že nebol súčasťou premiérovho sprievodu, nezastupoval Slovenskú republiku a nie je mu ani známy program premiéra či europoslancov. „Ide o ich suverénne konanie a určite vedia zdôvodniť účel svojej cesty do Moskvy,“ napísal.Poukázal na to, že jeho nebohý otec plk. Peter Radačovský bojoval ako príslušník zahraničného Československého armádneho zboru spolu s Rusmi, Ukrajincami a inými národmi bývalého Sovietskeho zväzu na území Ukrajiny, Ruska, Poľska, na Dukle a v Československu za slobodu Európy. Bol za to niekoľkokrát vyznamenaný.„A ešte po skončení druhej svetovej vojny ako profesionálny vojak bojoval proti benderovským nacionalistom. Dvaja moji strýkovia ako Slováci dobrovoľne bojovali v Červenej armáde. Jeden z nich zhorel v tanku na Odre, druhý po ťažkom zranení v Poľsku zomrel krátko po vojne,“ doplnil poslanec s tým, že na Červenom námestí si bol uctiť ich pamiatku. Podľa jeho slov by si to bol jeho otec a jeho spolubojovníci tak želali.„V čase, keď títo veteráni žili a bojovali, Zelenskyj ani Putin nežili. A pokiaľ by žili títo bojovníci, tak určite by konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou dnes nebol a pobaltské krajiny, ktorých jednotky Waffen SS bojovali na strane fašistického Nemecka, by sa ani len neodvážili blokovať prelet nad svojim územím pri ceste na oslavu Dňa víťazstva do Moskvy,“ napísal Radačovský.