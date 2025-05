V Poprade sa poškodil most ponad železničnú trať, Prerušili dopravu po Spišskú Novú Ves

Doprava je pre poškodenú mostnú konštrukciu v stredu prerušená až po Spišskú Novú Ves. Mešká niekoľko vlakov. Zavedená bola náhradná autobusová doprava. Informuje o tom Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na svojom webe.





„Z dôvodu mimoriadnej udalosti v úseku Poprad-Tatry - Spišská Nová Ves je do odvolania prerušená osobná doprava. Cestujúcich prosíme, aby sa riadili pokynmi vlakových čiat a sledovali sociálne siete. Medzi stanicami Poprad-Tatry - Spišská Nová Ves je zabezpečená kyvadlová doprava, kde nevieme zabezpečiť prípojovosť. Cestovné lístky zakúpené na konkrétny vlak budú uznávané aj v iných vlakoch,“ uviedla ZSSK.Podotkla, že v dôsledku prerušenia železničnej dopravy mešká vlak Ex 604 zo stanice Poprad-Tatry či vlak Ex 601 zo stanice Spišská Nová Ves. Upozornila aj na odrieknuté vlaky. Nateraz ide o vlak EC 240 v úseku Košice - Poprad-Tatry, vlak EC 241 v úseku Poprad-Tatry - Košice aj vlak EN 443 v úseku Poprad-Tatry - Bánovce nad Ondavou.Ako skonštatovala, predpokladaný čas obnovenia dopravy zatiaľ nie je známy. „Vzhľadom na mimoriadnu udalosť dochádza k zmenám v radení súprav vlakov na linke Košice - Žilina - Bratislava. Miestenky do expresov na tejto trase nemusia zodpovedať aktuálnemu radenému vozňu. Nevyužité miestenky môžu cestujúci vrátiť v rámci reklamačného konania v ktorejkoľvek pokladnici alebo e-mailom,“ dodala ZSSK.