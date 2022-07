Nebolo to nič moc, veľmi sa mi to nepáčilo, hovoril Sagan po 16. etape Tour de France 2022

Vingegaard si udržal žltý dres

Sagan má na konte 104 bodov

20.7.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan má za sebou prvú pyrenejskú skúšku na 109. ročníku pretekov Tour de France , v utorňajšej 16. etape prišiel do cieľa na 133. mieste so stratou 31:21 min na víťazného Kanaďana Huga Houlea z tímu Israel-Premier Tech.Na čele celkovej klasifikácie sa nič nezmenilo, Dán Jonas Vingegaard Jumbo-Visma ) naďalej vedie pred Slovincom Tadejom Pogačarom UAE Emirates ) o 2:22 min, Saganovi patrí 128. pozícia a na lídra stráca 3:27:03 h."Nebolo to ´nič moc´, dnes sa mi to veľmi nepáčilo. Bolo teplo a strašne vlhko. Teplo bolo asi horšie ako stúpania," zhodnotil Sagan v krátkosti 16. etapu pre RTVS.Pretekárov preverili na trati dlhej 178,5 kilometra v horúcom počasí dve stúpania prvej kategórie. V súťaži o zelený dres si 32-ročný Žilinčan nepolepšil, so 104 bodmi je stále na ôsmom mieste. Vedúci Belgičan Wout van Aert (Jumbo-Visma) získal v utorok ďalších 17 bodov na rýchlostnej prémii a spolu ich má na konte už 399, kým druhý Pogačar 182."Peter s prehľadom došiel v časovom limite, čo bol náš cieľ. Bolo veľmi teplo, až 35 stupňov, ale bola aj vysoká vlhkosť. Bolo to cítiť, ´chalani´ museli veľmi veľa piť. Podobných etáp tu bolo viac, ale sme na Tour de France a takáto etapa sa nemôže skracovať alebo obmedzovať. Bolo to náročné, ale ´chalani´ to v pohode zvládli v limite," uviedol na margo podmienok pre cyklistov športový riaditeľ Saganovho tímu TotalEnergies Ján Valach V stredu absolvujú cyklisti 17. etapu a druhú v Pyrenejach. Trasa zo Saint-Gaudens do Peyragudes má iba necelých 130 kilometrov, ale obsahuje jedno stúpanie druhej kategórie a tri kopce prvej kategórie, vrátane toho cieľového.