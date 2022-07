Lewandowski a FC Barcelona smerujú k dohode, 50 miliónov eur bude pre Bayern rekord

Zmluva na štyri roky

Ligový rekord so 41 gólmi

20.7.2022 (Webnoviny.sk) - Dohoda medzi španielskym futbalovým klubom FC Barcelona a poľským útočníkom Robertom Lewandowskim je už na spadnutie.Katalánsky veľkoklub v utorok informoval, že s 33-ročným kanonierom podpíše v stredu zmluvu na štyri roky a jeho výstupná klauzula bude mať hodnotu 500 miliónov eur.Nemecký Bayern Mníchov získa za svojho najlepšieho strelca minimálne 50 miliónov eur, z toho 45 miliónov bude základná prestupová suma.Čoskoro 34-ročný poľský reprezentant v pondelok v americkom Miami úspešne absolvoval zdravotnú prehliadku u svojho nového zamestnávateľa.V ostatných piatich sezónach a celkovo sedemkrát v kariére bol Lewandowski najlepším strelcom I. bundesligy. V ročníku 2020/2021 vytvoril ligový rekord so 41 gólmi. V najvyššej nemeckej súťaži nastrieľal dovedna 312 gólov v 384 zápasoch za Bayern a Borussiu Dortmund Ak by sa potvrdila prestupová suma 50 miliónov eur za Lewandowského, bol by to pre nemecký klub najúspešnejší predaj hráča v histórii. Zatiaľ najviac peňazí získal Bayern za prestup od talianskeho Juventusu Turín , ktorý mu v roku 2018 za Douglasa Costu zaplatil 40 miliónov eur.Barcelona má na druhú polovicu júla naplánované štyri prípravné stretnutia v USA. V tom prvom v utorok zdolala vo floridskom Fort Lauderdale americký Inter Miami 6:0. V ďalších nastúpi proti Realu Madrid v Las Vegas, Juventusu Turín v Dallase a New Yorku Red Bulls v New Jersey.