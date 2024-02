Nebuď zbabelec a neskrývaj sa za sukňu prezidentky. Kolíková vyzvala Fica, aby podpísal novelu Trestného zákona (video)

Výzva pre Fica

Kde bol prokurátor?

Fico vás oklamal

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

13.2.2024 (SITA.sk) - Poslankyňa a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková SaS ) vyzvala predsedu vlády Roberta Fica Smer-SD ), aby sa neskrýval za prezidentku Zuzanu Čaputovú a aby podpísal novelu Trestného zákona a dal ju prezidentke, aby mohla konať.Poslankyňa to uviedla na utorkovej tlačovej besede v reakcii na vyhlásenie premiéra z pondelka 12. februára. Ako Kolíková podotkla, Fico sa už teraz s Trestným zákonom neponáhľa.Podľa poslankyne to ide proti demokracii, pretože daný zákon sa koalícia snažila schváliť čo najskôr v skrátenom legislatívnom konaní. Bola tiež uťatá debata pred hlasovaním, kde poslanci upozorňovali na vážne zmeny, ktoré predstavujú vážny zásah do práv obetí znásilnenia.„Chcem vyzvať Fica, aby nebol zbabelec, aby sa neskrýval za sukňu prezidentky a nerobil jej tu nejaké hmlisté výzvy o tom, čo má robiť. Keď tvrdí, že toto je dobrá právna úprava a stojí si za ňou, tak nech to podpíše," vyhlásila Kolíková.Zároveň uviedola, že ak koalícia chce, aby zákon prešiel skráteným legislatívnym konaním a parlament nemohol ani diskutovať, tak potom premiér nemá dôvod nechávať si tento zákon na stole niekoľko dní. Podľa poslankyne je to hrubý cynizmus.„Ak Fico chce, aby sa objasňovali trestné činy, tak potom nech k tomu vytvorí priestor. Nech vytvorí priestor na to, aby sa zdokumentovali dôkazy hneď, keď sa stane trestný čin," uviedla Kolíková a súčasne vyzvala generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby sa zodpovedne postavil k tomu, čo spáchal, keď nekonal.„Keď všetci vidíme, aký je zlý tento zákon, tak po funuse sa hlási k ochrane obetí trestného činu. Ja sa pýtam, kde bol pán prokurátor?" uviedla Kolíková s tým, že po tom, keď bol schválený zákon prokurátor hlásil, že je ochrancom obetí trestných činov, no keď bolo potrebné vystúpiť v parlamente, nebol toho schopný.Kolíková sa prihovorila aj voličkám Smeru, Hlasu SNS . „Fico vás oklamal. Ide proti vám, lebo vám nedá priestor na vašu ochranu. Ale my sme tu, v parlamente a urobíme všetko pre to, aby sme vám tento priestor na ochranu dali a budeme za vás bojovať až do konca," vyhlásila poslankyňa a informovala, že vie o konkrétnych znásilneniach, kde boli vznesené obvinenia.„Tie ženy už vedia, že ak táto právna úprava takto prejde a bude platiť čo i len sekundu, tak už nebudú môcť postaviť páchateľa pred súd," uzavrela Kolíková.