Odvolávanie bez prítomnosti ministerky Šimkovičovej by bolo neobvyklé, tvrdí Michelko

13.2.2024 (SITA.sk) - Bolo by veľmi neobvyklé, ak by sa odvolávanie ministerky konalo bez jej osobnej prítomnosti. Po ďalšom neúspešnom pokuse o otvorenie schôdze k odvolávaniu ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS), ktorá je na zahraničnej ceste, to skonštatoval predseda parlamentného výboru pre kultúru a média a poslanec Slovenskej národnej strany Roman Michelko. Poznamenal, že ak by opoziční poslanci vedeli narátať do 30, schôdza mohla byť minulý týždeň, keď bola ministerka na Slovensku. Opozičným poslancom sa totiž podarilo dodať dostatočný počet podpisov pod odvolávanie Šimkovičovej na druhý pokus, pri prvom niekoľko podpisov chýbalo. Podľa opozície sa stala administratívna chyba.Na margo toho, či koalícia podporí otvorenie schôdze po návrate ministerky, Michelko pripomenul, že pri takomto type schôdze sa neschvaľuje program schôdze, na jej otvorenie stačí, aby bol parlament uznášaniaschopný.„Myslím si, že nebudeme toto obštruovať. Jednoducho prebehne, povie sa čo sa povedať dá, len, samozrejme, musí byť ministerka prítomná,“ skonštatoval poslanec.