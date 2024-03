Nebuďme ticho, na proteste v Poprade dominovala téma 14. marca a súčasné dianie okolo RTVS (video)

Protesty budú pokračovať

15.3.2024 (SITA.sk) - Už po dvanástykrát sa v Poprade vo štvrtok večer uskutočnil občiansky protest proti rozkladu demokracie a právneho štátu. Poprad ako jediné mesto na Slovensku organizuje protesty nepretržite od decembra s výnimkou vianočných sviatkov. Na zatiaľ poslednom sa zišlo do 600 ľudí.Vystúpili počas neho okrem iných aj spisovateľ Silvester Lavrík , riaditeľka neziskovej organizácie Post Bellum Sandra Polovková , environmentalista Erik Baláž a novinár Eugen Korda . Dominovala téma 14. marca 1939 a tiež diania v rámci verejnoprávnej televízie a rozhlasu.Organizátori zároveň avizovali, že v protestoch budú pokračovať aj naďalej. V nasledujúcich týždňoch sa však uskutočnia v stredu, a to pre volebné moratórium pred voľbami prezidenta a vzhľadom na veľkonočné sviatky.„Týždeň čo týždeň prichádzame na námestie nielen my, organizátori, ale hlavne ľudia, ide o stovky ľudí,“ poznamenala pre SITA Zuzana Suchá za organizátorov protestu Poprad za demokraciu.Najväčší vrchol dosiahol podľa jej slov počet protestujúcich v Poprade v období pred novelou trestného zákona , ktorú pripravoval parlament, v tom čase prišlo na námestie okolo tisíc ľudí. Za posledné týždne ale mierne poklesol, čo podľa Suchej kopíruje celoslovenský trend.„Ľudia akoby si mysleli, že, keď sa to neskončilo tak, ako dúfali, že už nie je čo riešiť, ale to nie je pravda. Pretože, ako vidíme, doslova každý deň prichádza vládna koalícia s niečím, čo nás musí znepokojovať a prečo nemôžeme byť ticho,“ poznamenala.Poukázala pri tom na aktuálnu otázku postavenia verejnoprávnej televízie a rozhlasu. Na podujatí v Poprade vystúpil vo štvrtok aj spisovateľ Silvester Lavrík. Ten v súvislosti s dátumom 14. marec pripomenul rok 1939, keď bol vyhlásený Slovenský štát „Ten 14. marec, ktorý sa zapísal do našich dejín vznikom fašistického Slovenského štátu, žiaľ, prvej štátnosti spojenej s etnickým a kultúrnym prívlastkom slovenský, ten 14. marec si treba pripomínať hlavne preto, aby sme ostali v strehu, aby sme si ani na chvíľočku nemysleli, že je to vybavené, aby sme ani na chvíľočku nepodľahli tlaku, ktorý na nás vyvíjajú práve takýto zjednodušovači svetlých zajtrajškov pod rôznymi nálepkami, takýto milovníci totalitného myslenia, pseudojednoty,“ komentoval.Popradčanka Sandra Polovková poukázala vo svojom prejave na dejiny 20. storočia, ktoré ukazujú, aká krehká je demokracia a ako jednoducho o ňu možno prísť.„14. marca 1939 sme o demokraciu prišli. Tisíce obyvateľov republiky prišlo postupne o svoje ľudské práva, aj o to najzákladnejšie, právo na život. Aj v tom čase podľahli Slováci a Slovenky konšpiračným teóriám, dezinformáciám, nechali sa zmanipulovať štátnou mocou dobrovoľne, s vidinou zisku,“ skonštatovala.V tom čase ich podľa nej poháňala všade sa šíriaca agresia a nenávisť. Svojich bojovníkov, ktorí sa nevzdali hodnôt, postojov a presvedčenia, však mala podľa nej nielen druhá svetová vojna, ale aj komunizmus. „To, čo sa aktuálne deje v tejto krajine, až príliš jasne našu temnú minulosť kopíruje,“ povedala Polovková.Poukázala aj na snahy vlády o cenzúru s odvolaním na dianie vo verejnoprávnej televízii. „Súčasná vláda sa dennodenne snaží manipulovať ľudí, občanov a občianky tohto štátu. Svojimi klamstvami znásilňuje ľudí. Konanie vlády a jej agresívne, hulvátske, povýšenecké správanie nie je nič vzdialené, čo sa odohráva iba v parlamente v Bratislave," zhodnotila.Rozhodnutia súčasnej vlády budú podľa jej slov ovplyvňovať veľmi konkrétne aj osobné životy. „To si musíme všetci uvedomiť. Naozaj už nie je čas sa iba zdiaľky prizerať, mávnuť rukou a zaujímať sa len a len o seba. Demokracia, ktorá je súčasťou našich súkromných životov, je dnes na Slovensku vo vážnom ohrození. Správajme sa slušne, ale nebuďme ticho,“ vyzvala.