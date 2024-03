Korčok považuje Pellegriniho kampaň za čudnú a neférovú, hovorí o mocenskom valci Ficovej vlády

Vláde slúžia bulvárne médiá

Debaty sa rušia pre neúčasť Pellegriniho

15.3.2024 (SITA.sk) - Prezidentský kandidát Ivan Korčok hovorí o mocenskom valci Ficovej vlády , ktorý zahŕňa nielen politické zásahy do verejnoprávnej televízie, ale poukazuje aj na zmeny, ktorými prechádza súkromná televízia TV Markíza.„V najsledovanejšej televízii, v Markíze, podpísali redaktori a redaktorky list, v ktorom popisujú zásahy do spravodajstva v prospech Ficovej vlády. Konštatujú okrem iného, že Peter Pellegrini dostáva vo vysielaní väčší priestor ako Ivan Korčok, pretože je predsedom parlamentu, a teda má 'mocenský bonus'," uviedol Korčok.Dlhoročný diplomat a exminister zahraničia konštatuje, že vládnej garnitúre slúžia bulvárne média a tie, ktoré jej neslúžia, ignorujú. „Idú rušiť RTVS, útočia na jej riaditeľa, idú si zmeniť zákon tak, aby ho mohli vymeniť, rozhodovať o programe a o tom, čo je verejnoprávne a čo nie," hovorí Korčok.Zároveň poukazuje na to, že prvýkrát v histórii priamej voľby prezidenta zažívame situáciu, že líder volieb sa ani raz nestretol v debate so svojimi protikandidátmi.„Debaty sa rad radom rušia pre neúčasť Petra Pellegriniho a on si užíva televízny priestor sám na svojich výjazdoch a cestách, ktoré mu platia všetci daňoví poplatníci," povedal Korčok.Prízvukoval, že táto kampaň je „čudná", pretože neprebieha férovo a za rovnakých podmienok pre každého.„Ja nechcem, aby nefér bol novým štandardom, ako tu budeme fungovať. Nechcem, aby ovládli všetku moc v štáte, ešte viac ohli všetky pravidlá vo svoj prospech, pretože z toho nemusí byť návratu," upozornil na záver.