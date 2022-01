Nečakaný zvrat v prípade norského zjazdára Jansruda, napriek vážnemu zraneniu zabojuje o medaily na ZOH

Špecialista na rýchlostné disciplíny

Najdekorovanejší zjazdový lyžiar

24.1.2022 (Webnoviny.sk) - Skvelý nórsky zjazdár Kjetil Jansrud mal pôvodne pauzovať do konca aktuálnej sezóny, napokon však prekvapujúco pocestuje na zimné olympijské hry do Pekingu . Tridsaťšesťročný skúsený matador sa začiatkom decembra ťažko zranil pri páde v americkom Beaver Creeku a odniesli si to poškodené krížne aj postranné väzy v kolene.Jansrud musel podstúpiť operáciu a lekári odhadli jeho návrat o šesť až deväť mesiacov. Aktuálne však vedenie nórskeho lyžovania informovalo, že špecialista na rýchlostné disciplíny sa predstaví v Jen-čchingu - dejisku lyžiarskych súťaží na ZOH 2022. Referuje o tom rakúsky web orf.at."Som rád, že budem môcť reprezentovať Nórsko aj na piatej zimnej olympiáde. Od svojho pádu som absolvoval dlhú cestu rehabilitácie a keďže som napredoval nečakane dobre, moja malá nádej na účasť na ZOH sa stala reálna. Krížny väz je dostatočne pevný, a tak si môžem vytlačiť palubné lístky do Pekingu. Tam chcem ukázať, že aj 36-roční športovci môžu zabojovať o olympijské medaily," uviedol Kjetil Jansrud na sociálnych sieťach sieti.Kjetil Jansrud je s piatimi medailami najdekorovanejší zjazdový lyžiar spomedzi tých, ktorí stále pokračujú v kariére. Z troch ostatných olympijských hier vo Vancouveri 2010, Soči 2014 a Pjongčangu 2018 má na konte jednu zlatú, dve strieborné a dve bronzové medaily.Okrem toho je aj trojnásobný medailista z majstrovstiev sveta (1-2-0) a štvornásobný držiteľ malého krištáľového glóbusu za sezónny triumf vo Svetovom pohári. Trikrát sa mu to podarilo v super G a raz v zjazde.