Paulíne Fialkovej sa podarilo prelomiť ľady, po mesiacoch sa dostáva do bežeckej formy

24.1.2022 (Webnoviny.sk) - Najlepšia slovenská biatlonistka Paulína Fialková nemá v tejto sezóne na ružiach ustlané. V individuálnych pretekoch vo Svetovom pohári sa len sporadicky dostala do bodovanej štyridsiatky a nezriedka končila až v poslednej tretine výsledkovej listiny.Posledné kolo Svetového pohára pred zimnými olympijskými hrami však prinieslo svetlo na konci tunela. Pre 29-ročnú rodáčku z Brezna by ním mohlo byť 16. miesto z vytrvalostných pretekov na 15 km a najmä jedenásta priečka z nedeľňajšej súťaže na 12,5 km s hromadným štartom.V nej síce až štyrikrát netrafila na strelnici, ale šiesty najlepší bežecký čas ju posunul takmer na hranicu najlepšej desiatky. V oboch prípadoch to pre ňu znamenalo aktuálne sezónne maximum."Mrzia ma tie nepresné výstrely v ľahu. Tie chyby nemuseli byť, lebo na strelnici to bolo relatívne pokojné v porovnaní s predchádzajúcimi dňami. Čo sa týka behu, išla som zozadu a keďže som mala výborne pripravené lyže, predbiehanie ma nestálo až tak veľa síl. Musím preto pochváliť servismanov. Od rána v deň pretekov som sa cítila dobre a už to bol správny východiskový bod. Mám pocit, že sa dostávam do dobrej bežeckej formy. Verím, že to dokážem podržať," uviedla Paulína Fialková v rozhovore na webe slovenskybiatlon.sk.Paulína Fialková cíti, že jej bežecká forma je momentálne najlepšia z celej sezóny, čo je necelé dva týždne pred začiatkom ZOH v Pekingu dobré znamenie."Ak sa človek trápi po bežeckej stránke, strelnica je potom utrpenie. Som preto rada, že sa to konečne začína lámať...Dúfam, že si bežecky postrážim Peking, lebo celá príprava smeruje k nemu. Výsledky z Anterselvy sú povzbudenie po 'trápenici', ktorú som zažila v predchádzajúcich pretekoch. Verím, že ak sa budem dobre cítiť fyzicky, budem schopná urobiť v Pekingu lepšie výsledky, ako dosiaľ v sezóne. Pôjdem za tým a uvidím, ako to dopadne," uviedla osemnásobná držiteľka pódiových umiestnení z pretekov Svetového pohára.Podľa staršej zo sestier Fialkových záverečná príprava už nebude o naháňaní kilometrov na tréningu. Dôležité bude zostať vo vysokej nadmorskej výške v Anterselve, ktorá bude simulovať podmienky na ZOH v Číne."Nesmieme zísť dolu, regenerovať musíme vo vysokej nadmorskej výške. Na tréningoch to bude už len ľahká sila, nič vážne. Domov pôjdeme už len na dva dni 29. januára, aby sme si urobili PCR testy. Do Pekingu potom odchádzame, ak bude všetko v poriadku, 1. februára," referovala Paulína Fialková."Olympiáda je vždy špeciálny zážitok aj čo sa týka výkonov a prekvapení. Navyše, v Číne nás čakajú aj mnohé z môjho pohľadu až nezmyselné opatrenia v boji s koronavírusom. Bude nás to zaťažovať, ale musíme sa nastaviť tak, aby sme to neriešili a sústredili sa len na svoj výkon," dodala Fialková, ktorej najlepší olympijský výsledok sa dosiaľ spája s piatym miestom vo vytrvalostných pretekoch na ZOH 2018 v Pjongčangu.