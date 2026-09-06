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06. septembra 2026

Nech urobí ruská strana čokoľvek, pristúpime k dohovoru o nárokoch Ukrajiny, vyhlásil Blanár


Tagy: diskusná relácia Na telo Minister zahraničných vecí Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Zároveň Blanár odmietol, že by Slovensko s pristúpením k dokumentu váhalo pre odpor Ruska. Nech urobí ruská strana čokoľvek, Slovensko chce pristúpiť k dohovoru, ktorým sa zriaďuje Medzinárodná ...



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699d5d16c9048612039620 676x451 6.9.2026 (SITA.sk) - Zároveň Blanár odmietol, že by Slovensko s pristúpením k dokumentu váhalo pre odpor Ruska.


Nech urobí ruská strana čokoľvek, Slovensko chce pristúpiť k dohovoru, ktorým sa zriaďuje Medzinárodná nároková komisia pre Ukrajinu. V diskusnej relácii Na telo televízie Markíza to vyhlásil minister zahraničných vecí Juraj Blanár.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





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Dôvodom podľa neho je, že Slovensko je na strane medzinárodného práva a ak sa na Ukrajine udiali veci, ktoré sú v rozpore s medzinárodným právom, musia byť dôkladne vyšetrené. Zároveň Blanár odmietol, že by Slovensko s pristúpením k dokumentu váhalo pre odpor Ruska.

Dohovor má nadväzovať na register škôd


Minister mal zároveň so sebou list, ktorý mu v súvislosti s prístupovým procesom zaslala ruská strana. V liste sa podľa neho uvádza, že by podľa Ruska išlo o „nie priateľský krok”. „Zároveň ruská strana v tomto štádiu vôbec neprikladá tejto otázke žiadnu dôležitosť,” zdôraznil Blanár.

Doplnil, že pristúpenie k dohovoru o nárokovej komisii je pre Slovensko dôležité aj preto, že komisia nadväzuje na takzvaný register škôd. „Pretože Slovenská republika je na strane medzinárodného práva a v rámci toho je dôležité, aby boli zaevidované kompletne všetky škody,” uviedol minister.

Kolíková hovorí o vplyve Ruska


Podľa opozičnej poslankyne Márie Kolíkovej (SaS) je však dianie okolo dohovoru dôkazom vplyvu Ruska. „Dohovor išiel na vládu a zrazu sa stiahol,” skonštatovala Kolíková s tým, že na ďalšom zasadnutí kabinetu bolo schválené veľmi neštandardné uznesenie. „To, čo bolo schválené, je len to, že môže dôjsť ďalej k podpisu, ale pán minister nedostal splnomocnenie, aby mohol dať ten dohovor priamo do parlamentu,” zdôraznila poslankyňa.

Kolíková zároveň citovala poslednú vetu listu z Ruska, podľa ktorej: „V prípade podpisu dohovoru Slovenskom však nemožno vylúčiť z ruskej strany ráznejšiu reakciu”. Zároveň vyzvala ministra, aby list zverejnil celý.


Zdroj: SITA.sk - Nech urobí ruská strana čokoľvek, pristúpime k dohovoru o nárokoch Ukrajiny, vyhlásil Blanár © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: diskusná relácia Na telo Minister zahraničných vecí Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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