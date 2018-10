Nechala: Návrh opozície ohľadom voľby ústavných sudcov má štyri body

Pavel Nechala, archívna snímka. Foto: TABLET.TV Foto: TABLET.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. októbra (TASR) – Pozmeňujúci návrh opozičných strán SaS, OĽaNO, Sme rodina a SPOLU – občianska demokracia k ústavnej zmene pravidiel voľby sudcov Ústavného súdu SR, ktorú navrhuje ministerstvo spravodlivosti, má štyri body. Opozičné strany žiadajú, aby boli sudcovia zvolení na rôzne dlhé funkčné obdobia a ústavný súd sa tak priebežne obmieňal, chcú zvýšiť väčšinu potrebnú na zvolenie kandidáta na 90 hlasov, vek ústavných sudov limitovať hornou hranicou 70 rokov a žiadajú tiež zmenu tajnej voľby kandidátov na verejnú. V diskusii na TABLET.TV to povedal člen predsedníctva strany SPOLU, advokát Pavel Nechala.dodal Nechala. Opozičné strany sa podľa neho dohodli, že rokovať s ministrom bude poslanec SaS Alojz Baránik.vysvetlil Nechala.Hlasovať o novele ústavy z dielne rezortu spravodlivosti sa podľa neho bude v prvom čítaní na budúci týždeň, pričom vlastný pozmeňujúci návrh predkladá aj Smer-SD. Na margo úvah, že by koalícia akceptovala požiadavku opozície na zvýšenie kvóra potrebného na zvolenie kandidáta na 90 hlasov výmenou za vylúčenie prezidenta z výberu sudcov Nechala povedal, že s tým nesúhlasia.tvrdí.Podľa Nechalu by koaličné aj opozičné strany mali nadradiť potrebu zachovať funkčnosť Ústavného súdu, kde vo februári 2019 končí funkčné obdobie deviatim z 13 sudcov, nad mocenský boj.povedal.V súvislosti s diskusiou, ktorá prebieha niekoľko mesiacov, vidno podľa Nechalu väčšiu ochotu budovať nezávislú a silnú inštitúciu na strane opozície ako koalície.vyhlásil Nechala.Pripomenul, že opozícia žiada zaviesť cyklickú voľbu. "povedal na margo štyroch opatrení navrhovaných opozíciou.tvrdí Nechala.Druhý návrh hovorí o zvýšení väčšiny, ktorá rozhoduje o zvolení kandidátov na sudcov ústavného súdu na minimálne 90 hlasov. "povedal Nechala.Tretím návrhom je zavedenie verejnej voľby.odôvodnil Pavel Nechala. Posledný návrh hovorí o limitovaní veku sudcov ústavného súdu.zhrnul.Popri pozmeňujúcom návrhu k novele ústavy sa podľa neho štyri opozičné strany dohodli ešte na jednom návrhu. Ide o zmenu, ktorá zasahuje do zákona upravujúceho konanie pred ústavným súdom.uzavrel Nechala.