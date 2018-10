REZORT DIPLOMACIE: Kým Hanoj nevysvetlí SR únos, vzťahy budú zmrazené

Na nedatovanej snímke je vietnamský podnikateľ a niekdajší stranícky funkcionár Trinh Xuan Thanh, ktorého mala uniesť z Nemecka vietnamská tajná služba. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 19. októbra (TASR) - Pokiaľ Slovensko nedostane z Hanoja vierohodné vysvetlenie, ako sa ich unesený občan dostal do Vietnamu, budú slovensko-vietnamské bilaterálne vzťahy zmrazené. Uviedol to pre TASR hovorca Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Boris Gandel v reakcii na výzvu SaS, aby šéf rezortu diplomacie Miroslava Lajčák (nom. Smeru-SD) odvolal vietnamského veľvyslanca.Dodal, že odpoveď z Vietnamu po stretnutí ministrov zahraničných vecí oboch krajín v New Yorku zatiaľ rezort nedostal.doplnil.SaS vyzvala ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka (nom. Smeru-SD), aby znížil zastúpenie Vietnamskej socialistickej republiky na Slovensku na nižšiu diplomatickú úroveň, akou je prítomnosť veľvyslanca.povedal poslanec Národnej rady SR za SaS Martin Klus.