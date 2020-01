Nedá sa vykonávať kňazstvo a manželstvo súčasne, varuje emeritný pápež Benedikt XVI.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.1.2020 (Webnoviny.sk) - Emeritný pápež Benedikt XVI. háji celibát kňazov v čase, keď jeho nasledovník pápež František zvažuje uvoľnenie týchto prísnych pravidiel v katolíckej cirkvi. Benedikt ich obhajuje v novej knihe, ktorej spoluautorom je kardinál Robert Sarah. Reagujú tak na návrh, ktorý by umožnil ženatým mužom v Amazonskej oblasti, aby ich vysvätili za kňazov. Benedikt, ktorý odstúpil zo Svätopeterského stolca v roku 2013, vyhlásil, že v tejto otázke nemôže mlčať.V knihe 92-ročný emeritný pápež tvrdí, že stáročia stará cirkevná tradícia má "veľký význam", pretože umožňuje kňazom sústreďovať sa na svoje povinnosti. "Nezdá sa byť možné vykonávať obe povolania (kňazstvo a manželstvo) súčasne," myslí si.Je to pritom zriedkavý prípad, keď Benedikt, ktorý ako prvý pápež za takmer 600 rokov rezignoval na svoj post, zasahuje do cirkevných záležitostí. Komentátori vatikánskych záležitostí na to reagovali s prekvapením a tvrdia, že je to vážne porušenie konvencie.Samotný Benedikt v čase rezignácie pre podlomené zdravie sľuboval, že ostane "ukrytý pred svetom". Svoje názory napriek tomu naďalej vyjadruje v článkoch, knihách či rozhovoroch, pričom sú často iné, ako má pápež František, ktorý je považovaný za pokrokovejšieho.