Neďaleko chorvátskeho ostrova Pašman ulovili smrteľne jedovatú rybu, mohla by vás aj uhryznúť (foto)

10.2.2022 (Webnoviny.sk) - V blízkosti chorvátskeho ostrova Pašman neďaleko Zadaru ulovili extrémne jedovatú rybu - štvorzubca striebropasého. Referuje o tom web Slobodna Dalmacija s odvolaním sa na splitský Inštitút pre oceánografiu a rybolov (IZOR).Tento štvorzubec produkuje jed tetrodotoxín, ktorý môže človeku v dôsledku konzumácie spôsobiť vážne zdravotné problémy, niekedy až smrť.„Pri prípadnom ulovení s ním zaobchádzajte opatrene a pokiaľ je to možné, vyhnite sa priamemu kontaktu,“ varoval IZOR prostredníctvom Facebooku. Taktiež dodal, že ryba má veľmi silnú čeľusť s ostrými zubami, takže okrem jedu môže človeka zraniť aj uhryznutím.Štvorzubce sa bežne vyskytujú v Indickom a Tichom oceáne. V ostatných rokoch však cez Suezský prieplav prenikajú i do východného Stredomoria. Občas sa s nimi stretávajú rybári z Izraela, Cypru a Grécka. V Chorvátsku, ktoré je obľúbeným miestom slovenských dovolenkárov, je to jeden z prvých zdokumentovaných prípadov.