Cirque du Soleil opäť na Slovensku už v septembri 2022. Prečítajte si, aké dychberúce kúsky v Bratislave, počas show, Corteo predstaví!

Cirque du Soleil sa predstavením Corteo, ktoré v taliančine znamená posledná rozlúčka, predstaví v Bratislave, na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, v dňoch 15. – 18. septembra 2022.

Slnečný cirkus, návštevníkov pripravovaných podujatí, zasvätí do tajuplného príbehu veselej rozlúčky so životom hlavnej postavy,klauna Maura, ktorý si predstavuje svoj vlastný pohreb. Celý príbeh predstavenia sa vo veselom duchu odohráva na počesť oslavy jeho života. Obklopený členmi cirkusu si naposledy oblieka svoj kostým a vstupuje na javisko... Alebo by to všetko mohol byť len sen?

Umelci z predstavenia Corteo, okrem cirkusovej atmosféry, ponúknu nevídané akrobatické kúsky či už na zemi, vo vzduchu, alebo použitím artistického náčinia. Prijmite pozvánku a prostredníctvom týchto riadkov si predstavte momenty, ktoré sa pred zrakmi divákov odohrajú už v septembri tohto roku.

Príbeh Maura – snívajúceho klauna, zachytáva prierez jeho života a to nielen javiskového. Do jeho počiatkov vtiahne Maura retrospektívne ľudská bábka, ktorá mu pripomína zážitok z pláže, ktorý prežil počas svojho detstva. V detskej atmosfére prebieha i scéna na trampolínových posteliach, ktorá zobrazuje kŕdeľ malých detí, ktoré v izbe starých rodičov skáču na obrovských posteliach a v hravej atmosfére predvádzajú stále odvážnejšie akrobacie než tie predchádzajúce.

Vstupenky sú dostupné v sieti Ticketportal

Publikum ohromia artisti vystupujúci na akrobatickom rebríku. Balansovaním v obrovských výškach sa umelci snažia priblížiť k anjelovi, ktorý poslednú rozlúčku Maura a jeho retrospektívny príbeh pozoruje z nebies. K nebu sa priblížia aj artisti na trampolínových sieťach a svojím letom vzduchom pripomenú pravú cirkusovú atmosféru. Ďalšia scéna, odohrávajúca sa vo výškach, priblíži lásky, ktoré Mauro počas svojho života stretol. Štyri ženy v klaunovi evokujú pocit radosti. Počas jeho výletu do minulosti nad Maurovou posteľou predvádzajú leteckú akrobaciu na troch obrovských rotujúcich lustroch. Dych sa divákom zatají i pri lietajúcom due. Pár fascinujúcim spôsobom predstaví spojenie obratnosti, rovnováhy a sily, zároveň aj magické a jemné spojenie muža a ženy.

Na city zahrá aj vystúpenie Héliového tanca, ktorý zachytáva nežný a poetický moment medzi Maurom a malou Clowness, ktorý publiku odovzdá pocit úprimnej detskej radosti. Počas rozbehnutej cesty časom sa na pódiu objaví tradičný cigánsky umelec, ktorý spôsobí, že sa všetci zastavia. Použitím celého tela oslňuje svojou schopnosťou otáčať neuveriteľné množstvo hula-hop obručí.

Počas predstavenia nebude chýbať ani klasický cirkusový kúsok – žonglovanie. Traja mladí umelci ukážu extrémne rýchle žonglérske zručnosti v spojení s akrobaciou. Bezkonkurenčným štýlom vzdorujú zákonu gravitácie počas postupného žonglovania s kruhmi, obručami a kužeľmi. Už tradičným vystúpením v mnohých predstaveniach Cirgue du Soleil je obrovské koleso. Chýbať nebude ani v predstavení Corteo. Päť umelcov predvedie svoju silu a obratnosť, či už v sólových alebo skupinových aktoch.

Zážitok z akrobacie a pohybu ľudského tela na závesných „Pole“ tyčiach umocnia vzdialené zvuky gitary a vášnivé vokály. Hudobne zameraná scéna predstaví postavu obrovského klauna, ktorý s Maurom, hraním na krištáľových pohároch a tibetských misách, vtiahne publikum do tak trošku strašidelnej atmosféry. Gigantický klaun sa objaví i v ďalšom akte. Počas zvuku gájd sa na golfom ihrisku odhodlá na najlepší golfový výkon svojho života!

Predstavenie Corteo ponúkne i divadelné zážitky. Počas Teatro sa osem postáv presunie do malého divadla, aby predstavilo divokú a prekvapujúcu verziu "Rómeo a Júlia", kde sa na každom kroku objaví niečo neočakávané.

Vyvrcholením predstavenia je show na hrazdách v tvare kocky, ale aj na samostatne stojacích hrazdách. Skupina umelcov predvádza umenie prepojenia rotačných i horizontálnych gymnastických techník s cirkusovým umením. Zložitosť vystúpenia vzoru a vzdor gravitácii návštevníkov podujatia pripúta k sedadlu.

Malá ochutnávka akrobatického umenia naznačuje, na čo všetko sa návštevníci podujatí môžu tešiť. V spojení s úchvatnou pódiovou scénou, vynikajúcimi hereckými výkonmi či originálnou hudobnou produkciou lákajú priaznivcov najznámejšieho ľudského cirkusu čoraz viac. „Záujem o vstupenky neutícha. Slováci vedia oceniť umenie, čo sa prejavuje na predaji. Najvyšší dopyt kúpy lístkov na Corteo sme, samozrejme, zaznamenali pred Vianocami a v posledných dňoch. Enormný záujem spôsobil aj Valentín“ prezradili zástupcovia agentúry Vivien, ktorá predstavenie usporiada.

O CIRQUE DU SOLEIL

Slnečný cirkus, pôvodne pozostávajúci z 20 pouličných umelcov, v roku 1984 priniesol nový revolučný koncept cirkusového umenia a úspešne sa vyvíjal až k vrcholu a svetovému líderstvu vo vystupovaní pred divákmi. Táto, v Montreale založená, kanadská organizácia priniesla údiv a potešenie už viac ako 200 miliónom divákov vo viac ako 450 mestách, vo viac ako 60-tich krajinách na šiestich kontinentoch.

