Neďaleko Ružomberka sprístupnili prvý singletrail na Liptove

Na snímke cyklisti na novej trase. V Ružomberku, 15. augusta 2019. Foto: TASR/Miroslava Mlynárová Foto: TASR/Miroslava Mlynárová

Ružomberok 15. augusta (TASR) – Prvý oficiálny singletrail na Liptove v dĺžke 8,6 kilometra sprístupnili vo štvrtok neďaleko Ružomberka. Jednosmerná cyklistická trasa prechádza lokalitou Hrabovskej doliny, cez Vlkolínske lúky, úpätím Sidorova a ponúka prírodné výhľady na dolný Liptov. Zdatní cyklisti ju zvládnu za zhruba jeden a pol hodiny.Nová trasa je podľa jej staviteľa Jána Tekeľa určená pre všetkých milovníkov cykloturistiky vrátane športovo ladených rodín s deťmi približne od 14 rokov. Dosahuje stúpanie 630 metrov a klesanie 617 metrov.načrtol Tekeľ.Singletrail sa začína na ružomberskej kalvárii, odbočením na existujúci lesný turistický chodník. Ten prechádza úpätím Sidorova, južným smerom popod Veľkú skalu. Ústi v lokalite Vlkolínske lúky, v otvorenom lúčnom území s križovatkou ciest a chodníkov. Pokračuje v oblúku cez lokalitu Stránica úpätím Sidorova po existujúcom lesnom turistickom chodníku. Trasa končí na asfaltovej účelovej komunikácii Ružomberok – kalvária – Malinô Brdo, v mieste, kde cesta vchádza do lesa.Na trase sa nachádza značenie aj terénne vlny pre zlepšenie a zatraktívnenie prejazdu. Došlo aj k rekonštrukcii existujúceho lesného chodníka okolo Sidorova. Podľa Kataríny Šarafínovej z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov rekonštrukcia pôvodného chodníka a stavba singletrailu trvala sedem týždňov. Pracovalo na nej šesť chlapov.uviedla.Zástupca primátora mesta Ružomberok Ján Bednárik poukázal na to, že singletrail ponúka nový spôsob vyžitia sa pre miestnych i turistov.povedal.Ružomberskí aktivisti z občianskeho združenia (OZ) Liptovský cyklistický spolok sa so zámerom vybudovať singletrail pohrávali už dlhšie. Predchádzalo mu získanie povolení aj financovania. Podľa Romana Hrušku z OZ plánujú časom v lokalite revitalizáciu doskočiska aj výstavbu vyhliadkovej plošiny.Projekt singletrailu spolu s mestom Ružomberok a aktivistami realizovala OOCR Región Liptov, použila naň aj prostriedky z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 17.700 eur.