Podiel nemeckých firiem, ktoré prijímajú utečencov vzrástol

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 15. augusta (TASR) - Podiel nemeckých firiem, ktoré prijímajú utečencov na odbornú prípravu vzrástol v tomto roku na 16 % zo 14 % vlani. Uviedla to vo štvrtok Nemecká priemyselná a obchodná komora (DIHK).Približne 25.000 utečencov v súčasnosti prechádza odbornou prípravou v podnikoch, ktoré sú členmi DIHK. Ak sa k nim pripočítajú aj kvalifikovaní migranti, ich celkový počet sa zvýši na 44.000. No tento počet je stále nízky v porovnaní s celkovým počtom utečencov.Podľa DIHK firmy v pohostinstve, stavebníctve a sektore dopravy vedú v oblasti prípravy utečencov na zamestnanie. Výkonný riaditeľ DIHK Achim Dercks po zverejnení týchto údajov uviedol, že úroveň motivácie utečencov bola vysoká. Ale upozornil tiež, že znalosť nemčiny zostáva stále problémom.povedal Dercks.DIHK verí, že doterajší trend poklesu odborných pracovníkov sa skončí aj napriek demografickým faktorom a uprednostňovanie akademického štúdia medzi mladými Nemcami.Nemecké podniky majú zatiaľ stále problémy s obsadením všetkých voľných pracovných miest. A odborné školy naliehavo potrebujú modernizáciu vzhľadom na rozvoj digitálnej ekonomiky. DIHK odhaduje potrebné investície do škôl na 2,5 miliardy eur.