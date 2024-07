Nedalo sa to predvídať dopredu, hovorí primátor Rybníček o situácii na festivale Pohoda (foto)

13.7.2024 (SITA.sk) - Primátor Trenčína Richard Rybníček ocenil, s akým pokojom riešil profesionálny tím pod vedením Michala Kaščáka celú situáciu na festivale Pohoda po tom, čo sa letiskom prehnala silný búrka. Podľa neho je vidieť, že bezpečnosti návštevníkov venujú patričnú pozornosť.Rybníček tiež informoval, že pre ľudí sprístupnili mestskú športovú halu, kde sa mohli vyspať či osprchovať. Podľa informácií trenčianskeho primátora využilo halu približne sto ľudí. „Spoločne s Pohodou sme pre ľudí zabezpečovali vodu, stravu, hygienické potreby," povedal Rybníček na sobotňajšej tlačovej konferencii.Zdôraznil, že na počasie sa hnevať nedá, je nevyspytateľné. „Situácia bola zvládnutá profesionálne, všetci sme sa zomkli. Veríme, že Pohoda to zvládne, aj mesto sa bude snažiť pomôcť, pretože Pohoda patrí k Trenčínu a Trenčín patrí k Pohode a v meste si nevieme predstaviť, že by sme tu Pohodu nemali," uviedol Rybníček.Ak si niekto dnes myslí, že sa takáto situácia dala predvídať dopredu, Rybníček ho ubezpečuje, že táto situácia sa predvídať nedala.„Ak si niekto myslí, že o pol jednej na obed niekto povie, že skončíme festival, lebo o pol deviatej večer príde takáto búrka, tak nevie, čo to je manažovať takýto veľký dav ľudí a nevedia, o čom hovoria," myslí si primátor Trenčína.