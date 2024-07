Šéf obranného spravodajstva Budanov očakáva, že Rusi opäť zaútočia na Ukrajinu zo severu

13.7.2024 (SITA.sk) - Šéf ukrajinského obranného spravodajstva Kyrylo Budanov očakáva, že Rusko sa v najbližších mesiacoch pokúsi zaútočiť na územie Ukrajiny zo severu.Ako referuje web Ukrajinská pravda, Budanov to uviedol v rozhovore pre ukrajinský spravodajský magazín NV.„Viete, táto situácia mi príde trošku vtipná. Dva roky, keď všetci kričali, že príde útok zo severu, sme trvali na tom, že sa to nestane. A nič sa nestalo. V momente, keď sme povedali, že príde útok zo severu, všetci sa začali hovoriť, že 'možno sa tak napokon nestane'. To bude! Už sa to deje,“ vyhlásil Budanov.Šéf ukrajinskej rozviedky bližšie nešpecifikoval, či má na mysli front v okolí mesta Sumy alebo pri Černihive.„Ak začnem odpovedať na túto otázku, vyvoláme paniku. Povedzme, že existujú problémy a majú tendenciu sa zhoršovať. Neexistuje žiadna katastrofa, ale nie je možné nevidieť problémy. Niekomu zo západnej tlače som už povedal, že 'tento rok, žiaľ, nebudem mať veľa dobrých správ',“ zakončil Budanov.