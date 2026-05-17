Pondelok 18.5.2026
Meniny má Viola
17. mája 2026
Nedeľa na MS v hokeji 2026 v kocke: Slovensko má šesť bodov, celkovo padlo 31 gólov – VIDEO, FOTO
18.5.2026 (SITA.sk) - Výsledky nedeľňajších zápasov na MS v hokeji 2026.
Nedeľa na MS v hokeji 2026 vo Švajčiarsku priniesla druhý triumf slovenskej reprezentácie, ktorá si po Nórsku poradila aj s Talianskom. Zverenci trénera Vladimíra Országha vo Fribourgu zvíťazili 4:1 a na svojom konte majú plný počet 6 bodov. V tabuľke B-skupiny sú na 2. priečke o skóre za Kanaďanmi.
V druhom nedeľňajšom súboji tejto skupiny Švédi potvrdili úlohu favorita a Dánov zdolali 6:2. Vo večernom stretnutí Slovinci, ktorí v sobotu triumfovali nad Čechmi 3:2 po predĺžení, nebodovali a Nórom podľahli hladko 0:4. Nór Jakob Berglund sa stal prvým hráčom na turnaji, ktorý zaznamenal hetrik.
V A-skupine v Zürichu nezaváhali Američania, ktorí si poradili s Britmi a zdolali ich 5:1, no definitívne odpor súpera zlomili až v III. tretine. Popoludní si Rakúšania pripísali cenné tri body, keď nad Maďarmi zvíťazili 4:2, aj tu sa rozhodovalo až v záverečnej dvadsaťminútovke. Menším prekvapením je zaváhanie Nemcom, ktorí vo večernom zápase podľahli Lotyšom 0:2.
V pondelok sú na programe štyri stretnutia, po dve v oboch skupinách. V Zürichu si najprv zmerajú sily Fíni a Američanmi a po nich aj Nemci s domácimi Švajčiarmi. Vo Fribourgu popoludní Kanada vyzve Dánsko a večer o body zabojujú Švédi proti Čechom.
Výsledky MS v hokeji 2026 - sobota 16. mája
- A-skupina (Zürich)
Veľká Británia - USA 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)
Rakúsko - Maďarsko 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)
Nemecko - Lotyšsko 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
- B-skupina (Fribourg)
Taliansko - Slovensko 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Dánsko - Švédsko 2:6 (0:2, 1:3, 1:1)
Nórsko - Slovinsko 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)
