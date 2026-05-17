Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 18.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Viola
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

17. mája 2026

Nedeľa na MS v hokeji 2026 v kocke: Slovensko má šesť bodov, celkovo padlo 31 gólov – VIDEO, FOTO


Tagy: Fribourg MS v hokeji 2026 Zürich

Výsledky nedeľňajších zápasov na MS v hokeji 2026. Nedeľa na MS v hokeji 2026 vo Švajčiarsku priniesla druhý triumf slovenskej ...



Zdieľať
switzerland_world_championship_ice_hockey_2_294 676x451 18.5.2026 (SITA.sk) - Výsledky nedeľňajších zápasov na MS v hokeji 2026.


Nedeľa na MS v hokeji 2026 vo Švajčiarsku priniesla druhý triumf slovenskej reprezentácie, ktorá si po Nórsku poradila aj s Talianskom. Zverenci trénera Vladimíra Országha vo Fribourgu zvíťazili 4:1 a na svojom konte majú plný počet 6 bodov. V tabuľke B-skupiny sú na 2. priečke o skóre za Kanaďanmi.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/fotografie-ms-v-hokeji-2026-nedela-17-maj-slovensko-vyhralo-a-nezavahali-ani-usa-a-dalsi-favoriti/">Fotografie MS v hokeji 2026 (nedeľa 17. máj): Slovensko vyhralo a nezaváhali ani USA a ďalší favoriti




V druhom nedeľňajšom súboji tejto skupiny Švédi potvrdili úlohu favorita a Dánov zdolali 6:2. Vo večernom stretnutí Slovinci, ktorí v sobotu triumfovali nad Čechmi 3:2 po predĺžení, nebodovali a Nórom podľahli hladko 0:4. Nór Jakob Berglund sa stal prvým hráčom na turnaji, ktorý zaznamenal hetrik.



V A-skupine v Zürichu nezaváhali Američania, ktorí si poradili s Britmi a zdolali ich 5:1, no definitívne odpor súpera zlomili až v III. tretine. Popoludní si Rakúšania pripísali cenné tri body, keď nad Maďarmi zvíťazili 4:2, aj tu sa rozhodovalo až v záverečnej dvadsaťminútovke. Menším prekvapením je zaváhanie Nemcom, ktorí vo večernom zápase podľahli Lotyšom 0:2.

V pondelok sú na programe štyri stretnutia, po dve v oboch skupinách. V Zürichu si najprv zmerajú sily Fíni a Američanmi a po nich aj Nemci s domácimi Švajčiarmi. Vo Fribourgu popoludní Kanada vyzve Dánsko a večer o body zabojujú Švédi proti Čechom.

Výsledky MS v hokeji 2026 - sobota 16. mája



  • A-skupina (Zürich)


Veľká Británia - USA 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)




Rakúsko - Maďarsko 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)




Nemecko - Lotyšsko 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)





  • B-skupina (Fribourg)


Taliansko - Slovensko 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)





Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/hokej-slovensko-taliansko-na-ms-v-hokeji-2026-fotografie/">Ako Slovensko porazilo Taliansko. Chytal Gajan, prvý gól dal Hrivík, druhý padol do „šatne“ a vyšla aj spolupráca bratov (fotografie)





Dánsko - Švédsko 2:6 (0:2, 1:3, 1:1)




Nórsko - Slovinsko 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)



>>> Všetko o MS v hokeji 2026




Zdroj: SITA.sk - Nedeľa na MS v hokeji 2026 v kocke: Slovensko má šesť bodov, celkovo padlo 31 gólov – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Fribourg MS v hokeji 2026 Zürich
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Sobota na MS v hokeji 2026 v kocke: Výhra Slovenska, senzačná prehra Česka aj hladké triumfy favoritov – VIDEO, FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 