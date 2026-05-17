Pondelok 18.5.2026
Meniny má Viola
16. mája 2026
Sobota na MS v hokeji 2026 v kocke: Výhra Slovenska, senzačná prehra Česka aj hladké triumfy favoritov – VIDEO, FOTO
17.5.2026 (SITA.sk) - Výsledky sobotňajších zápasov na MS v hokeji 2026.
Na svetovom šampionáte v hokeji sa v sobotu zrodilo prekvapenie najsilnejšieho kalibru. V B-skupine vo Fribourgu Slovinci zdolali Čechov 3:2 po predĺžení. Víťazný gól strelil v čase 61:14 min Marcel Mahkovec, ktorý v nájazdovej pozícii prekonal Dominika Pavláta.
Hrdinom víťazného tímu Slovinska sa stal pôvodom český brankár Lukáš Horák, ktorý zneškodnil 32 z 34 striel, ktoré na neho smerovali. Tridsaťdvaročný rodák z Mostu mal úspešnosť zásahov 94,12%.
"Vyšlo nám to neskutočne parádne. Budeme mať po tomto zápase na čo spomínať. Snažil som sa to vnímať ako každý iný zápas, ale nešlo to úplne, keďže som Čech. Bolo to špeciálne a super," povedal Horák po zápase pre TV Joj Šport.
V sobotu odohrali svoj prvý zápas na MS 2026 aj Slováci. Výkonom nepresvedčili, ale Nórov zdolali 2:1 vďaka víťaznému gólu kapitána Mareka Hrivíka. Slovenskí hokejisti vyhrali úvodný zápas na MS po štyroch rokoch. Na šampionáte vo Fínsku v roku 2022 zvíťazili na úvod nad Francúzmi (4:2).
V treťom zápase B-skupiny Taliani vyfasovali od Kanaďanov šesťgólový prídel (0:6). Najväčší podiel na ňom mal 19-ročný kapitán Macklin Celebrini, autor dvoch gólov a asistencie. Kanada je po dvoch zápasoch na čele B-skupiny so 6 bodmi a so skóre 11:3.
V A-skupine v Zürichu si podľa predpokladov druhé víťazstvá na turnaji pripísali aj domáci Švajčiari a Fíni. Švajčiari zdolali Lotyšov 4:2 a Fíni Maďarov 4:1. Útočník Jesse Puljujärvi sa zaskvel dvoma gólmi a asistenciou. Dva góly strelil aj švajčiarsky útočník Damien Riat. V treťom zápase A-skupiny Rakúšania podľa predpokladov zvíťazili nad hráčmi Veľkej Británie 5:2.
Slovinský hrdina brankár Horák
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/fotografie-ms-v-hokeji-2026-sobota-16-maj-cesko-hralo-proti-slovinsku-a-svoj-uvodny-zapas-hrali-aj-slovaci/">Fotografie MS v hokeji 2026 (sobota 16. máj): Česko hralo proti Slovinsku a svoj úvodný zápas hrali aj Slováci
Triumf Slovenska a dva góly Celebriniho
Výsledky MS v hokeji 2026 - sobota 16. mája
- A-skupina
Veľká Británia - Rakúsko 2:5 (2:3, 0:2, 0:0)
Maďarsko - Fínsko 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
Švajčiarsko - Lotyšsko 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)
- B-skupina
Slovensko - Nórsko 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/hokej-fotografie-a-goly-zo-zapasu-slovensko-norsko-na-ms-v-hokeji-2026-hlavaj-pospisil-hrivik-fotografie/">Ako Slovensko na MS v hokeji 2026 porazilo Nórsko: Famózny Hlavaj, gól do šatne aj víťazný Hrivíka (fotografie)
Kanada - Taliansko 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)
Slovinsko - Česko 3:2 pp (1:0, 0:2, 1:0 - 1:0)
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/ako-cesko-na-ms-v-hokeji-2026-prehralo-so-slovinskom-otocilo-z-01-na-21-ale-rozhodlo-predlzenie-fotografie/">Ako Česko na MS v hokeji 2026 prehralo so Slovinskom: Otočilo z 0:1 na 2:1, ale rozhodlo predĺženie (fotografie)
>>> Všetko o MS v hokeji 2026
