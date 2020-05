Nedele by mali ostať otvorené, navrhuje Iniciatíva slovenských maloobchodníkov

Nedeľa dohodnutá vopred

Odliv peňazí k susedom

26.5.2020 (Webnoviny.sk) - Nedele by podľa Iniciatívy slovenských maloobchodníkov mali ostať otvorené. V posledných týždňoch totiž rezonuje otázka, či nechať nedele zatvorené alebo nie."Nebránime sa tejto diskusii, ale nerozumieme, prečo v takto kritických časoch chceme ekonomiku ešte viac spomaliť. V aktuálnej situácii si obchodníci vážia každý jeden deň, kedy môžu dobiehať straty, ktoré im vznikli núteným zatvorením na takmer dva mesiace," konštatuje zástupca iniciatívy Daniel Krakovský.Lepšie by podľa neho bolo, keby otázku zatvorených nedieľ mohli vyriešiť zamestnávatelia so svojimi zamestnancami na dobrovoľnej báze."Navrhujeme, aby sa každý zamestnanec mohol pri nástupe do práce vyjadriť, či chce alebo nechce pracovať v nedeľu a zamestnávateľ bude povinný túto voľbu rešpektovať," pokračuje Krakovský.Týmto prístupom by sa podľa neho zabezpečilo, že v maloobchode nepríde o prácu približne 40-tisíc zamestnancov, ktorí sa stanú nadbytočnými.Za aktuálnej situácie bude takéto opatrenie mať za následok prepúšťanie, zatváranie prevádzok a odliv peňazí do okolitých krajín, kde pôjdu Slováci míňať peniaze zarobené na Slovensku.Iniciatíva slovenských maloobchodníkov združuje viac ako 150 členov s viac ako tisíc prevádzkami po celom Slovensku v nákupných centrách, retail a shopping parkoch, ale aj prevádzkami v iných priestoroch.Do iniciatívy sú zapojení nájomcovia z rôznych segmentov.