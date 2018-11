Nedeľné IC vlaky a rýchliky z východu do Bratislavy sú skoro vypredané

Ilustračné foto Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 2. novembra (TASR) - Po sviatkoch sa cestujúci opäť presúvajú predovšetkým z východného a stredného Slovenska na západ krajiny. Nápor zaznamenáva Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) už v súčasnosti na nedeľné (4.11.) spoje.Takmer vypredané sú podľa dopravcu nedeľné InterCity (IC) vlaky a rýchliky z Košíc do Bratislavy.upozornil hovorca ZSSK Tomáš Kováč.Cestujúcim dal do pozornosti aj mimoriadny rýchlik z Košíc do Bratislavy, ktorý spoločnosť vypraví v nedeľu. Z metropoly východu bude vyrážať o 14.16 h a do Bratislavy má plánovaný príchod o 20.14 h.Čo sa týka spojov v nedeľu, už v súčasnosti je napríklad na 99 % obsadený IC vlak s odchodom z Košíc o 11.23 h, zároveň je na 98 % obsadený IC vlak, ktorý z Košíc vyráža o 17.23 h.Veľký záujem cestujúcich je aj o nedeľné rýchliky. Spoj s odchodom z Košíc o 8.07 h je už teraz vypredaný na 89 %, nasledujúci vlak s odchodom o 10.07 h je obsadený na 95 % a ďalší, ktorý vyráža z Košíc o 12.07 h, má vypredané miesta na 90 %. Zároveň je popoludňajší spoj s odchodom z metropoly východu o 14.07 h už teraz obsadený na 90 %.V sobotu (3.11.) je momentálne najväčší záujem o IC vlak s odchodom z Košíc o 11.23 h. Obsadený je na 98 % a na 85 % je vypredaný v tento deň aj rýchlik, ktorý z Košíc vychádza o 10.07 h. "Cestujúcich prosíme, aby si v záujme osobného komfortu včas zabezpečili rezerváciu miesta," apeloval na verejnosť Kováč.