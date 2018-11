Čína a Rusko zablokovali plán na vytvorenie rezervácie v Antarktíde

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Canberra 2. novembra (TASR) - Plány na zriadenie najväčšej morskej rezervácie na svete, ktorá by mala vzniknúť v Antarktíde, sa zatiaľ odkladajú. Minimálne na rok ich zablokovali Čína a Rusko, informovala v piatok agentúra DPA.Ambiciózny medzinárodný plán na zriadenie prírodnej rezervácie v oblasti antarktického Weddelovho mora, presadzujú Európska únia a Nemecko za podpory mnohých ďalších krajín sveta, napríklad Indie. Chránená oblasť by sa mala rozprestierať na ploche 1,8 milióna kilometrov štvorcových, čo je päťkrát viac než rozloha Nemecka.O návrhu rokovali dva týždne účastníci zasadnutia Komisie na ochranu živých morských zdrojov Antarktídy (CCAMLR), ktoré sa konalo v austrálskom meste Hobart.K dohode sa im však dospieť nepodarilo, pretože ju zablokovali Čína a Rusko a výhrady malo i Nórsko. Pre arabskú televíziu al-Džazíra to uviedol indický delegát Maruthadu Sudhakar, podľa ktorého sa realizácia plánu nateraz odkladá.povedal indický delegát.V roku 2016 dospeli krajiny sveta k historickej dohode o zriadení veľkej morskej rezervácie v Antarktíde s rozlohou 1,55 milióna kilometrov štvorcových. Predmetom dohody, o ktorej sa rokovalo šesť rokov, bola oblasť Rossovho mora, ktorá má byť počas piatich rokov chránená pred komerčným rybolovom.O morskej rezervácii v Rossovom mori sa hovorilo ako o najväčšej na svete, navrhovaná chránená oblasť vo Weddellovom mori má však byť ešte väčšia. Ide o jeden z posledných nenarušených morských ekosystémov na zemeguli. V tejto oblasti žije viac ako 300.000 tučniakov kráľovských, veľké množstvo morských vtákov, tuleňov a tiež vráskavce ozrutné.