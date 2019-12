Nedeľný Dobrý trh ponúkne návštevníkom prípravu na Vianoce

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. decembra (TASR) – Dobrý trh v bratislavskej Starej tržnici ponúkne počas tzv. striebornej nedele (15. 12.) návštevníkom možnosť pripraviť sa na vianočné sviatky. Okrem toho, že si na ňom budú môcť kúpiť vianočné darčeky, bude zároveň oslavou susedstva a ponúkne aj kvalitné jedlo. TASR o podujatí informoval za organizátorov Ján Urban.Tentoraz sa Dobrý trh rozšíri aj do okolia, a to na Klobučnícku ulicu, čo podujatie prepojí s vianočnými trhmi na Hlavnom námestí." priblížila programová manažérka Dobrého trhu Illah van Oijen.Návštevníci budú mať možnosť nazrieť do tajných zákutí susedstva a vydať sa na komentovanú prehliadku Kláštora sv. Uršuly, zdarma sa dostanú do Múzea J. N. Hummela alebo do podzemia Starej tržnice. Na pódiu pred Starou tržnicou budú počas celého dňa koncerty. Vystúpia tam napríklad Živé kvety alebo detský spevácky zbor Superar a členovia Funny Fellows, ktorí pokrstia nový album.Organizátori poukázali na to, že Dobrý trh bude aj malou oslavou susedstva. Do jeho prípravy sa zapojili inštitúcie či prevádzky v okolí, ktoré pre návštevníkov trhu pripravia špeciálny program.Bohatý program organizátori pripravili pre deti. Priblížili, že chystajú výstavu ilustrácií, čítačku aj krst knihy Adéle a Rúfus na cestách po Slovensku. Pripravené sú aj workshop kreslenia, diskusia, detské divadlo či koncert.Na Dobrom trhu v Starej tržnici a okolí sa bude diskutovať aj na tému čistoty ovzdušia. Diskusia s hosťami z iniciatívy Za čisté ovzdušie, Slovenského hydrometeorologického ústavu a Inštitútu environmentálnej politiky sa koná ako súčasť Clean Air Forum. Podujatie sa snaží redukovať zbytočný odpad a platí na ňom zákaz jednorazových plastov. Namiesto toho použije kompostovateľné riady a zálohované poháre.Na tému ekológie a klimatickej zmeny budú reagovať aj umelci, ktorí budú počas celého dňa tvoriť ľadové sochy. Súčasťou programu bude aj výstava Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku 2030 is Now a výstava Ženské práva sú ľudské práva, ktorú pripravila holandská ambasáda.