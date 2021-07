Nedobrovoľné sterilizácie sú vážny problém, Kolíková plne chápe dôležitosť odškodnenia obetí

Súdy rozhodovali v prospech obetí

Nedostatočné zadosťučinenie

20.7.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo spravodlivosti SR berie problematiku nedobrovoľných sterilizácií vážne a chápe dôležitosť zadosťučinenia pre obete.V reakcii na výzvu Komisárky Rady Európy pre ľudské práva Dunji Mijatovič na odškodnenie obetí sterilizácií rómskych žien to v liste uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Rezort podľa nej v rámci riešenia záležitosti momentálne rokuje s ministerstvami financií a zdravotníctva.Ministerka zároveň pripomenula, že už od roku 2004 existuje na Slovensku v súvislosti so sterilizáciami rómskych žien inštitút „informovaného súhlasu" a v roku 2014 boli formuláre preložené do deviatich menšinových jazykov vrátane rómčiny.„V súvislosti so zámerom vyšetriť nedobrovoľné sterilizácie bol v roku 2004 zriadený Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ako kontrolný orgán činnosti zdravotníckych pracovníkov," zdôraznila ministerka.Doplnila, že neoprávnená sterilizácia je od roku 2005 trestným činom. Zároveň ministerka pripomenula, že vo viacerých prípadoch v občianskoprávnych konaniach slovenské súdy rozhodli v prospech obetí.„Ministerstvo spravodlivosti je otvorené dialógu s verejnou ochrankyňou práv a ďalšími relevantnými inštitúciami ako aj medzinárodnými organizáciami vrátane Rady Európy s cieľom uzavrieť tento problém," dodala Kolíková.Komisárka Rady Európy pre ľudské práva Dunja Mijatovič vyzvala slovenskú vládu, aby odškodnila obete nedobrovoľných sterilizácií rómskych žien. Existujúce právne mechanizmy v podobe individuálnych žalôb v občianskoprávnom konaní totiž podľa nej neposkytli dostatočné zadosťučinenie obetiam, u ktorých došlo k závažnému porušeniu ľudských práv.