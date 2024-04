Nedodržiavali sme systém, hovorí kapitán Rapáč o dôvodoch prehry Spišskej Novej Vsi vo finále s Nitrou (foto)

Spišiaci neinkasovali rýchle góly

25.4.2024 (SITA.sk) - Hokejisti Spišskej Novej Vsi snívali veľký sen o prvenstve v extralige , ale nedosnívali ho do konca. Po vyradení Banskej Bystrice 4:0 na zápasy a majstrovských Košíc v tesnej dráme 4:3 vo finále nemali nárok na Nitru Už domáce dva zápasy proti Samuelovi Bučekovi a spol. výsledkovo ani herne nezvládli a napokon prehrali aj dvakrát pod Zoborom. Kapitán hokejových "rysov" Branislav Rapáč vidí dôvody v skorom konci finálovej série v tom, že Spišiaci upustili od plánovaného taktického zámeru."Až vo štvrtom zápase sme začali hrať to, čo sme chceli od začiatku. Je to pre mňa nepochopiteľné. Mrzí ma to, že až teraz sme dodržiavali to, čo sme si celý čas hovorili. Ak tri zápasy nehráte tak ako máte, nezaslúžite si to otočiť v tom štvrtom," povedal Branislav Rapáč pre JOJ Šport Aj v zápase číslo 4 bola Nitra o čosi lepšia a útočnejšia. Hostia zo Spiša však dobre bránili svoju obrannú modrú a výborný výkon podal aj brankár Filip Surák. Aj jeho zásluhou Spišiaci neinkasovali rýchle góly v prvej tretine ako v predchádzajúcich troch zápasoch.Brankár hostí si pripísal až 47 zákrokov, ale napokon ho dvakrát prekonali útočné osobnosti v drese s "Corgoňom" Samuel Buček a Miloš Bubela Spišiaci síce na Bučekov gól z 56. min odpovedali minútu pred koncom riadneho hracieho času Toddom Burgessom, ale na Bubelov zásah z konca druhej minúty predĺženia už odpoveď podľa pravidiel nemohla prísť.Nastala iba bezbrehá nitrianska radosť z druhého slovenského titulu v histórii.Nitra bola lepšia, treba pogratulovať a uznať kvalitu súpera. Hrali sme tak, ako sme nemali hrať, nedodržiavali sme systém a to, čo sme si povedali. Nitra nás herne prevýšila," uznal Branislav Rapáč.Univerzálny útočník platný aj v defenzíve vynechal takmer celú prvú polovicu sezóny pre zdravotné problémy, ale v tej druhej sa postupne dostal do skvelej formy a bol jeden z lídrov spišskonovoveského tímu. Ako však priznal, osobne ho strieborná medaila neteší."Už som to povedal pred rokom, neteším sa ani z minuloročného bronzu, ani z tohto striebra. Športovec musí chcieť stále vyhrávať. Na druhej strane, obrovský klobúk dolu, kam sa posunula celá naša hokejová organizácia v Spišskej Novej Vsi. Ak by nám niekto povedal pred 5 rokmi, že Spišská bude zbierať každý rok medaily v extralige, bol by to neuveriteľný sen. Teraz je to realita. Vyhodnotíme si sezónu, ale už teraz som hrdý na celé mužstvo," dodal B. Rapáč pre JOJ Šport.