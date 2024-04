Video: Kobajaši letel na lyžiach 291 metrov

Olympijský víťaz v skokoch na lyžiach Rjoju Kobajaši sa na provizórnom obrovskom mostíku na Islande pokúsil pokoriť hranicu 300 metrov. Takmer sa mu to podarilo, dvojnásobný víťaz Svetového pohára doletel do vzdialenosti 291 metrov. Svetový rekord Rakúšana Stefana Krafta z marca 2017 z nórskeho Vikersundu má hodnotu 253,5 metra. Informoval o tom portál skispringen.com.



Sponzor japonského skokana spoločnosť Red Bull, ktorá sa často zameriava na extrémne športové výkony, nechala v lyžiarskom areáli Hlidarfjall pri meste Akureyri vybudovať dočasný mostík s mimoriadne dlhým nájazdom. Dvojdňovú akciu zahájil Kobajaši v utorok, keď jeho najdlhší pokus meral 256 metrov. V stredu predviedol 27-ročný Japonec v areáli, kam mali prístup len vybrané televízne štáby, ešte výrazne dlhší let. "Konečne mám po sezóne," napísal Kobajaši na sociálnej sieti X.