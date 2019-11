Nedomanský vstúpil do Siene slávy

Václav Nedomanský Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Toronto 19. novembra (TASR) - Bývalého československého hokejového reprezentanta Václava Nedomanského slávnostne uviedli do Siene slávy NHL. Spolu s niekdajším útočníkom Slovana Bratislava sa prestížneho ocenenia dočkali aj bývalý kanadský kanonier Guy Carbonneau, ruský obranca Sergej Zubov, kanadská reprezentantka Hayley Wickenheiserová a medzi budovateľmi Jim Rutherford a Jerry York.Osobnosti uviedli do Siene slávy počas slávnostného ceremoniálu, ktorý sa uskutočnil v noci na utorok tradične v kanadskom Toronte. "" povedal Nedomanský. "," rekapituloval svoju úspešnú hráčsku kariéru Nedomanský, ktorý v zámorskej profilige odohral necelých sedem sezón, ale viac ako dve dekády v nej pracuje ako skaut.Nedomanský sa narodil 14. marca 1944 v českom Hodoníne. Jeho hokejové začiatky sú spojené so Slovanom Bratislava, za ktorý odohral dvanásť sezón a štyrikrát sa stal najlepším strelcom československej ligy. Jeho dres s číslom 14 visí pod strechou bratislavského Zimného štadióna Ondreja Nepelu. Bol takisto jednou z opôr československej reprezentácie, v zbierke má dve olympijské medaily - striebornú z Grenoblu 1968 a bronzovú zo Sappora 1972. Má svoj podiel na zisku ôsmich medailí z MS, vrátane zlata na domácich MS 1972. V národnom drese strelil 163 gólov a je najlepší strelec v histórii československej reprezentácie. Stal sa prvým športovcom z krajín "komunistickej" Východnej Európy, ktorý absolvoval profesionálnu hokejovú kariéru v Severnej Amerike. Začínal vo WHA, v prestížnej NHL debutoval až vo veku 33 rokov. Pôsobil v Detroite Red Wings, New Yorku Rangers a krátko aj v St. Louis Blues. V zámorskej profilige odohral viac než šesť sezón, nastúpil v 421 zápasoch základnej časti, pričom v nich zaznamenal 122 gólov a 156 asistencii. V play off pridal sedem štartov (3+5).Práve Toronto bolo pred 45 rokmi cieľovou stanicou Nedomanského pri emigrácii z komunistického Československa cez Švajčiarsko, kam získal víza na dovolenku. "" uviedol Nedomanský v rozhovore pre nhl.com. Do Siene slávy vstúpil po Dominikovi Hašekovi ako druhý rodák z Česka. V roku 1998 do nej uviedli aj slovenského útočníka Petra Šťastného a v roku 1983 slovenského rodáka Stana Mikitu.