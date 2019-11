NHL: New Jersey umiestnilo Schneidera na listinu nechránených hráčov

Brankár Cory Schneider likviduje blafák útočníka Calgary Josha Joorisa. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New Jersey 19. novembra (TASR) - Vedenie New Jersey Devils umiestnilo brankára Coryho Schneidera na listinu nechránených hráčov. Ak po ňom nesiahne žiaden z ďalších klubov zámorskej hokejovej NHL, poputuje na farmu do Binghamtonu v AHL.Schneider má s "diablami" platný kontrakt do konca sezóny 2021/2022 s ročným platom 6 miliónov dolárov. V uplynulých rokoch laboroval so zranením bedrového kĺbu. V tejto sezóne nastúpil za Devils v piatich stretnutiach (0-4-1). Inkasoval v priemere 4,59 gólu na zápas a mal 85,2-percentnú úspešnosť zákrokov."Ak sa pozrieme na náš najbližší itinerár, je veľmi málo pravdepodobné, že by Cory odohral veľa zápasov. Brankár potrebuje chytať pravidelne, aby získal sebavedomie. Za danej situácie sme sa rozhodli dať Schneidera na waiver listinu," citovala agentúra AP slová trénera Devils Johna Hynesa.