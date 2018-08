Nedostatkom pracovnej sily trpia aj autodopravcovia

Na snímke prezident Česmad Slovakia Pavol Jančovič. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 30. augusta (TASR) - Na kritický nedostatok pracovnej sily upozorňujú aj dopravcovia zo Združenia cestných dopravcov SR Česmad Slovakia, ktorí sa v utorok 28. októbra zúčastnili stretnutia s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD).zdôraznil prezident združenia Pavol Jančovič. Dôvodom je podľa jeho slov napríklad neexistujúci systém vzdelávania v tomto odvetví a problematika schránkových firiem na Slovensku.Najdôležitejším problémom je však podľa Česmad Slovakia skutočnosť, že slovenskí dopravcovia nie sú konkurencieschopní voči zahraničným kolegom najmä pre daňovo-odvodové povinnosti. Jančovič to uviedol na konkrétnom príklade rozdielov v odmeňovaní medzi slovenskými, českými a nemeckými vodičmi.vyčíslil.Jančovič tiež poukázal v súvislosti so zlepšením a zjednodušením legislatívy pri zamestnávaní cudzincov na podľa neho nezmyselnosť päťpercentnej úrovne nezamestnaných v jednotlivých okresoch pre zjednodušenie procesu prijímania zamestnancov z takzvaných tretích krajín. Žiadal tiež o vypustenie apostilovaného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, pretože legislatíva presne vymedzuje všetky kritériá pre vykonávanie funkcie vodiča, či už nákladného vozidla alebo autobusu.Zároveň žiadal zjednodušiť povinnosť zamestnávateľa v súvislosti s ubytovaním, keďže práca vodiča má mobilný charakter. Súčasne okrem iného apeloval na vytváranie vhodných podmienok na Slovensku tak, aby slovenskí zamestnávatelia neboli nútení prijímať ľudí z tretích krajín, ale aby sa Slováci, ktorí odišli za prácou do zahraničia, vrátili naspäť.Po skončení sa utorkového rokovania o problematike riešenia nedostatku pracovnej sily avizoval premiér Pellegrini, že Slovensko musí prijať v oblasti riadeného dovozu pracovnej sily niekoľko opatrení. Skrátiť by sa mali niektoré procesy pri zamestnávaní cudzincov. V najbližších dvoch týždňoch majú všetky štátne orgány, ktoré majú na starosti povoľovací proces pri zamestnávaní cudzincov, predložiť balík ďalších opatrení, ktoré zjednodušia tento proces.