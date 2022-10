Nedostatkové profesie nepatria aj medzi najžiadanejšie. Po ktorých pracovníkoch je na Slovensku najväčší dopyt?

Na západe potrebujú operátorov

Chýbajú tisíce remeselníkov

16.10.2022 (Webnoviny.sk) - Na Slovensku je nedostatok lekárov, učiteľov či IT odborníkov. Na prvých miestach rebríčka najžiadanejších profesií ich však budeme podľa ekonomického analytika Tatra banky Andreja Martišku hľadať márne. Sú totiž podľa neho povolania, po ktorých je ešte výrazne väčší dopyt.Ako pokračoval, vychádzajúc aj z údajov ústredia práce, na Slovensku si dnes najľahšie nájdu prácu operátori a montéri strojov a zariadení. Do tejto kategórie spadá až 48 % voľných pracovných miest na celom Slovensku.Síce v Trnavskom kraji ide o viac ako 60 % voľných pracovných miest a v Banskobystrickom iba o 30 %, avšak v každom kraji Slovenska je to najžiadanejšia kvalifikácia.Druhou najžiadanejšou profesiou sú na Slovensku kvalifikovaní pracovníci a remeselníci. Tvoria 19 % voľných pracovných miest.Nasledujú pomocní a nekvalifikovaní pracovníci s 12 percentami a pracovníci v službách a obchode so siedmimi percentami.„Vo všetkých krajoch, s výnimkou Prešovského a Košického, je nedostatok operátorov a montérov strojov a zariadení. Najakútnejší je tento problém v Bratislavskom a Trnavskom kraji, kde chýba až 18-tisíc zamestnancov s touto kvalifikáciou,“ uviedol analytik.V tých istých šiestich krajoch je takisto nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov. Ďaleko najhoršia situácia je v Bratislavskom kraji.Chýba mu až 5,5-tisíc takýchto zamestnancov, kde je tiež výrazný nedostatok pomocných a nekvalifikovaných pracovníkov, ako aj pracovníkov v službách a obchode.