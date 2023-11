Nedostatok financií podkopáva schopnosť Ukrajiny odraziť ruskú agresiu, tvrdí poradca Bieleho domu

Vojenská pomoc

Nový balík pomoci

14.11.2023 (SITA.sk) - Kongres USA by mal čo najskôr schváliť žiadosť Bieleho domu o pomoc Ukrajine, aby sa predišlo vážnym následkom pri jej obrane.Ako referuje web Ukrajinská pravda, uviedol to poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan Na brífingu povedal, že nedostatok amerických financií už ovplyvnil schopnosť Ukrajiny brániť sa proti rozsiahlej ruskej invázii.Zdôraznil, že zatiaľ čo USA sú v súčasnosti stále schopné poskytnúť vojenskú pomoc, o ktorú Ukrajina žiada, plné financovanie zabezpečí konzistentnosť a účinnosť tejto podpory.Sullivan povedal, že Ukrajine treba poskytnúť všetko nevyhnutné na to, aby získala nástroje a schopnosti, ktoré potrebuje na obranu svojho územia a napredovanie.Americký prezident Joe Biden sa snaží presvedčiť Kongres USA, aby podporil pomoc Ukrajine aj Izraelu a schválil nový balík pomoci vo výškektorý zahŕňa viac akopre Ukrajinu.Nový predseda americkej Snemovne reprezentantov Mike Johnson trvá na tom, aby balíky pomoci pre Ukrajinu a Izrael posudzoval Kongres samostatne a „ukrajinský“ balík posudzoval spolu s prostriedkami na bezpečnosť hranice s Mexikom.