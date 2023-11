Koaliční poslanci sa „zbabelo“ vyhli schôdzi výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, Plaváková ho preto opäť zvoláva

Ignorovanie povinností

Zakázané slovné spojenie

14.11.2023 (SITA.sk) - Koaliční poslanci sa „zbabelo" vyhli schôdzi výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny Na ňom mali jeho členovia diskutovať o návrhu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša Hlas-SD ) k zmenám pri dvoch percentách z dane.Výbor preto jeho predsedníčka Lucia Plaváková PS ) zvolá opäť. Apelovať bude aj na to, aby sa na ňom zúčastnil minister Tomáš i minister financií Ladislav Kamenický Smer-SD ).„Uvidíme, dokedy budú koaliční poslanci ignorovať svoje pracovné povinnosti, medzi ktoré patrí aj účasť na zasadnutiach výboru," uviedla na utorkovej tlačovej besede Plaváková.Predsedníčka tvrdí, že na výbore by bolo o čom diskutovať, keďže vláda vo svojou programovom vyhlásení v oblasti ľudských práv, rovnosti a práv menšín „ani milimetrovým krôčikom" nevykročila do 21. storočia.„Rodová rovnosť je pre vládu Roberta Fica (Smer-SD) zjavne zakázané slovné spojenie," povedala.Podľa poslankyne Zuzany Števulovej (PS) sa poslanci zľakli toho, že by prvýkrát na výbore mali rovnosť hlasov – prítomných malo byť šesť poslancov koalície a šesť opozície.