Nedostatok ľudí núti české firmy brať každého, stačí, že nepije

Praha 8. septembra (TASR) - Personálna politika v českých firmách zažíva revolúciu. Neschopní a nevýkonní zostávajú, aj na odmeny sa im siaha len s problémami. Šancu na prijatie majú aj ľudia bez praxe a vzdelania. Firmy ich ochotne zaučia. Vďaka personálnej kríze si ľudia dokážu udržať prácu aj napriek častým prešľapom. Uviedol to server iDNES.cz." Heslo, ktoré si na tabuli vyvesila jedna reštaurácia, platí v prenesenom význame pre všetkých českých zamestnávateľov. V prípade robotníckych profesií sa dávajú odmeny už za to, že dotyčný nemá absenciu alebo nechodí do práce opitý. V prípade lepšie platených profesií si firmy ľudí rozmaznávajú, aby im neutekali, a novým dávajú viac času na zapracovanie sa.V období 3,1-percentnej nezamestnanosti firmy zároveň znižujú nároky na to, koho do práce prijmú. "opisuje šéf personálnej spoločnosti Devire Tomáš Surka.To potvrdzujú aj zamestnávatelia, ktorých sa to týka.hovorí Tomáš Matoušek, náborový špecialista firmy Daikin, výrobcu klimatizačných jednotiek z Plzne.Zamestnávateľom nezostáva nič iné, než dať šancu aj tým, ktorí úplne nespĺňajú ich predstavy, a o to dlhšie ich školiť. "Spoločnosti sa zameriavajú na to, či daný uchádzač má dostatočnú mieru učenlivosti," hovorí Jiří Halbrštát, manažér marketingu ManpowerGroup, najväčšej personálnej agentúry v Česku.Tí, ktorí už vo firme pracujú, sa zasa nemusia toľko snažiť.tvrdí Jaroslava Šindelářová z personálneho oddelenia logistickej spoločnosti Geis.myslí si Daněk. V Atase vzrástli náklady na nepodarky medziročne o 30 % a noví pracovníci dokážu plniť normy len na 50 až 60 %. To brzdí v práci ostatných zamestnancov, takže produktivita firmy podľa Daněka klesla o desatinu.Tolerancia k disciplíne zamestnancov sa výrazne posunula.povedal Matoušek z firmy Daikin.Podľa Šindelářovej sa pre nedostatok ľudí a nútenú toleranciu slabších výkonov dá pozorovať pokles kvality služieb naprieč celou ekonomikou a všetkými odbormi.uvádza.Aj zákazníci si to už všimli, napríklad zákazníci e-shopov v prípade prepravných služieb, čo naznačujú online diskusie. "Vodiča za nekvalitne odvedenú prácu (opakovane nezavolal zákazníkovi, že nestihne tovar priviezť) síce pokarháme, napriek tomu ho ale nevyhodíme, pretože v súčasnosti je skutočne nenahraditeľný. A to už vôbec nehovorím o skladníkoch," píše pod článkom k danej téme na sociálnej sieti LinkedIn Karel Šindelář z prepravnej firmy Gebruder Weiss.Zamestnávatelia sa okrem toho zdráhajú trestať svojich ľudí napríklad tým, že by im zobrali časť mzdy.tvrdí Peter Dosedla, riaditeľ personálnej agentúry Manuvia. Podľa neho sa výkonnostné bonusy zmenili na bonusy viazané často iba na dochádzku.Situácia sa komplikuje aj v oblasti vzdelania. Z neho sa dočasne stáva zbytočný luxus, pretože prácu nájde človek aj bez vzdelania. Firmy odčerpávajú študentov už z vysokých škôl a ponúkajú im plné úväzky.varuje Karina Kubelková, analytička Hospodárskej komory ČR.Napríklad IT poradenská spoločnosť Mibcon aktívne hľadá zamestnancov na školách, ale aj u konkurencie.uviedol šéf poradenstva Mibconu Antonín Cihlář.