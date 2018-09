M. Jakubec odstupuje z kandidatúry na primátora, podporí V. Béreša

Martin Jakubec, archívna snímka. Foto: Teraz.sk/Facebook Foto: Teraz.sk/Facebook

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. septembra (TASR) – Spevák a podnikateľ Martin Jakubec nebude kandidovať za primátora hlavného mesta. Pre TASR zároveň uviedol, že vo voľbách bude podporovať predsedu mimoparlamentnej strany NAJ Viktora Béreša.Dôvodom Jakubcovho odstúpenia, ktorý bol na základe stretnutí a rozhovorov s občanmi presvedčený o svojom víťazstve, má byť to, že iní občianski kandidátiV skutočnosti podľa Jakubca nezávislí nie sú, naopak už teraz majú záväzok voči svojim donorom a sponzorom.uviedol Jakubec.Zároveň vyzval svojich sympatizantov, aby v novembrových komunálnych voľbách volili za primátora Bratislavy Viktora Béreša.dodal Jakubec.O kreslo primátora Bratislavy sa bude opätovne uchádzať súčasný šéf samosprávy Ivo Nesrovnal. Jeho vyzývateľom bude okrem Béreša i architekt a hudobník Matúš Vallo, ktorý má podporu mimoparlamentných strán Spolu – občianska demokracia a Progresívne Slovensko, taktiež aj bývalý generálny riaditeľ RTVS Václav Mika, ktorý kandiduje ako nezávislý. Primátorom Bratislavy chce byť aj advokát Jaroslav Brada - kandidát iniciatívy .TERAZ v spolupráci so Stranou moderného Slovenska. Kandidovať ako nezávislý chce aj autor a organizátor Korunovačných slávností v Bratislave Miroslav Vetrík. Kandidatúru oznámila i súčasná viceprimátorka hlavného mesta Iveta Plšeková, tiež bude kandidovať ako nezávislá.Opozícia postaví v Bratislave v novembrových komunálnych voľbách len jedného kandidáta na primátora. Rozhodnúť by sa malo do 10. septembra v primárnych voľbách medzi súčasným starostom bratislavských Vajnôr Jánom Mrvom, ktorému už vyjadrili podporu opozičné OĽaNO, SaS, Sme rodina a kandidátkou na primátorku za mimoparlamentné KDH Caroline Líškovou. Komunálne voľby budú 10. novembra.