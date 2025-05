Nedôstojná menštruácia – áno, naozaj je na Slovensku množstvo žien, ktoré nemajú peniaze na vložky

28.5.2025 (SITA.sk) -Tam, kde sa ráta každý cent a mesačne riešia dilemu, či zaplatia účet za elektrinu, kúpia nejaké potraviny alebo lieky sa často stáva, že na menštruačné potreby už jednoducho nezvýši. Tento jav nazývame menštruačná chudoba a hoci to môže znieť neuveriteľne, je smutným faktom, že ňou trpí veľké množstvo dievčat a žien aj v našej krajine. "Union zdravotná poisťovňa sa pripojila k pomoci a zasponzorovala 15 nových skriniek na vložky, ktoré si budú môcť zobrať zadarmo tie z nás, ktoré to potrebujú. Záleží nám na tom, aby sa každá žena mohla počas svojich dní cítiť dôstojne," vysvetľuje hovorkyňa Unionu Beáta Dupaľová Ksenzsighová.Menštruačné skrinky výraznej červenej farby s originálnym dizajnom slúžia ako zásobník na voľne dostupné menštruačné potreby a sú inštalované v 32 lokalitách, ako sú školy, komunitné centrá a organizácie podporujúce osoby v núdzi. "V projekte s Unionom nainštalujeme ďalšie nové skrinky do konca roka na východe krajiny, špecificky v marginalizovaných rómskych komunitách. Popri inštaláciách naše združenie zorganizuje navyše 12 workshopov o puberte, menštruácii a reprodukčnom zdraví, nakoľko tieto informácie mladým dievčatám často úplne chýbajú," prezradila Natália Blahová z OZ inTYMYta, ktorá je autorkou projektu.Náklady na jednu skrinku s menštruačnými vložkami sú približne 500 eur. Pojmú viac ako 100 kusov menštruačných vložiek na jedno naplnenie. Lokalita dostáva zásobu potrieb vo forme 3000-5000 kusov vložiek na jeden štvrťrok. Zaujímavosťou je, že nálepky na skrinkách, ktoré informujú o projekte, o použití skrinky a o použití a vyhodení menštruačnej vložky sú vo viacerých jazykoch, podľa lokality umiestnenia skrinky - slovenský, rómsky, maďarský, ukrajinský, anglický, arabský ,vietnamský, čoskoro aj poľský a rusínsky.Prvé 3 menštruačné skrinky od Unionu budú umiestnené už toto leto v KC Razňany, KC Dobšiná a KC Žehňa. V ďalšej fáze pribudnú v nasledujúcich lokalitách: Jastrabie nad Topľou,Humenné Podskalka, Trebišov, Rudňany, Stráne pod Tatrami, Krásnohorské Podhradie, Rakúsy, Zámutov, Kecerovce, Nálepkovo, Richnava a Veľká Lomnica. "Tieto lokality sme vybrali aj preto, že v nich žije veľa našich poisteniek vo vylúčených komunitách a chceli sme, aby boli do tohto projektu zahrnuté," uzatvára B. Dupaľová Ksenzsighová.MapaSkriniek: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1F3C8cbrS2Urs3QchNyuWLxtjYRRT__8&usp=sharing Instagram projektu @dostojnamenstruacia Instagram Iniciatívy za dôstojnú menštruáciu @menstruacnachudoba Informačný servis