Spoločnosť je politicky rozdelená ako nikdy predtým. Slovensku chýba dlhodobá vízia, povedal Pellegrini – VIDEO, FOTO

28.5.2025 (SITA.sk) - Politici ponúkajú zástupné a nepodstatné témy, ktoré vnášajú do politiky hnev a neraz aj priamu nenávisť. Ľudia na Slovensku nedostávajú odpovede na ich skutočné problémy, Slovensku chýba dlhodobá vízia. Uviedol to prezident Peter Pellegrini vo svojej Správe o stave republiky, ktorú v stredu predniesol v pléne Národnej rady SR. Na pôde parlamentu vystúpil ako hlava štátu po prvýkrát.Ľudí na Slovensku podľa neho trápia rastúce životné náklady a stúpajúce ceny, obávajú sa dopadov vojny na Ukrajine, dožadujú sa kvalitnejšieho a dostupnejšieho zdravotníctva. Ako problém vnímajú aj hospodárenie štátu a potrebu konsolidácie. Prevláda medzi nimi neistota, sklamanie, hnev, frustrácia a neraz aj zúfalstvo.„Veľmi ich trápi aj aktuálna politická situácia. Nielenže im totiž nedáva odpovede na mnoho ich skutočných problémov, ale často im nedáva ani nádej, že sa v najbližšom čase niečo zásadné zmení,“ zdôraznil Pellegrini.Slovenská spoločnosť je podľa prezidenta dnes politicky rozdelená ako nikdy predtým v histórii. „Táto atmosféra už totiž dosiahla nebezpečnú hranicu, za ktorou je ohrozené naše spolunažívanie,“ podčiarkol.Prezident podľa vlastných slov po minuloročnom atentáte na premiéra Roberta Fica úprimne veril, že atmosféra v spoločnosti sa zlepší, no musí skonštatovať, že je ešte horšia a nebezpečnejšia. Nerozumie tomu, ako môže tretina ľudí na Slovensku spochybňovať, že sa atentát vôbec stal.„Je naozaj desivé, aký stupeň tvrdosti a krutosti dosiahla atmosféra slovenskej politiky. Na jednej strane majú všetci naprieč politickým spektrom plné ústa zmierenia a slušnosti, a pritom priamo spoza tohto pultu niekedy zaznievajú tie najhrubšie urážky a osobné útoky, ktoré nepatria ani do krčmy piatej cenovej skupiny,“ povedal tiež Pellegrini.Politikom pripomenul, že politika nesmie rozdeľovať rodiny či kolegov na pracovisku. Adresoval im tiež posolstvo nedávno zosnulého pápeža Františka: „Nikdy sa na druhých nepozerajme zhora – iba v tom prípade, že sa k nim práve skláňame, aby sme im pomohli“.Zdôraznil, že ako prezident bol zvolený na zastupovanie ľudí a nie politických strán. Preto stále platí, že prezidentský palác nebude súčasťou koalície, ani hniezdom opozičného odporu. Rovnako platí, že minimálne dvakrát navštívi každý okres na Slovensku a bude sa stretávať s ľuďmi.Vo svojom prejave sa venoval aj svojmu vetovaniu zákona o odškodnení tých, ktorí porušovali pravidlá počas pandémie covidu. Podľa Pellegriniho je mimoriadne nebezpečné, ak štát vyšle signál, že takéto opatrenia dodržiavať netreba a previnilcov štát odškodní. Poslancov vyzval, aby si pozorne prečítali jeho odôvodnenie veta a neodškodňovali aj tých, ktorí si napríklad odmietli dať rúško v nemocniciach či domovoch dôchodcov a mohli tak šíriť vírus so smrteľnými dôsledkami.Apeloval na nich, aby sa rozhodli tak, aby sa mohli pozrieť do očí pozostalým po obetiach pandémie a podať si ruku s lekármi, ktorí pomáhali. Cieľom má byť podľa neho pomenovať, ktoré prijaté opatrenia počas pandémie mali zmysel, ktoré boli zbytočné a ktoré vyslovene škodlivé, a mohli prispieť k ďalšiemu ohrozovaniu ľudského zdravia.Vláda podľa prezidenta rezignovala na jeden zo zásadných problémov Slovenska, ktorý nám bráni dobiehať tých najúspešnejších. Krajine chýba dlhodobá perspektíva, ktorá by sa nemenila po každých voľbách, zdôraznil.„Ak budeme pokračovať v tomto trende vládnutia na jedno volebné obdobie, nikam sa nedostaneme. Slovensko má plné šuplíky koncepcií, vízií či stratégií. Dokopy viac ako 150 strategických dokumentov, ktoré však nie sú nijako prepojené. A každý mesiac pomaly pribudne jedna nová,“ prízvukoval prezident. Každé ministerstvo podľa neho minie obrovské peniaze na vlastné stratégie, a potom sa štyri roky hrá na svojom vlastnom piesočku.„Tento problém, o ktorom veľmi otvorene a dlhodobo hovorím, sa nazýva rezortizmus - a kým sa ho nezbavíme, Slovensko sa ďalej neposunie,“ dodal. Podľa neho neexistuje spoločná vízia, ktorá by bola záväzná pre všetkých.Zacitoval tiež z najnovšej výročnej správy Najvyššieho kontrolného úradu, podľa ktorej „štát funguje bez cieľa a je v dlhodobom úpadku. V riadení absentuje udržateľnosť a prevláda nesystematickosť, čo môže vytvárať priestor pre lobistické skupiny a napĺňanie ich cieľov na úkor verejného prospechu“.Pripomenul, že vo svojom inauguračnom prejave sľúbil, že Prezidentský palác bude miestom, kde sa môžu stretnúť za jedným stolom aj znepriatelené politické strany. Pokiaľ však budú niektorí politici vidieť v takejto diskusii fiktívne pasce či hrozby pre svoje politické strany, nepochopili podľa Pellegriniho absolútne potrebu konsenzu v strategických otázkach smerovania Slovenska.Ako pozitívne výsledky súčasnej vlády Pellegrini vyzdvihol podstatne vyšší stavebný ruch na slovenských cestách. „Vidím reálnu výstavbu nových nemocníc a rekonštrukcie ďalších. Sledujem aj rozsiahle zmeny na všetkých úrovniach slovenského školstva. Sme svedkami prípravy výstavby nových jadrových blokov, ktoré by mali slúžiť Slovensku ako zdroj čistej energie,“ povedal. Prezident zároveň vyzval vládu, aby sa nebála ísť ešte ďalej.„Ak raz Slovensko potrebuje ďalšiu vodnú elektráreň ako zdroj čistej energie, musí ju byť vláda schopná postaviť aj napriek tomu, že jej plány bude chvíľu sprevádzať hejt v médiách či na sociálnych sieťach. Vždy sa nájde niekto, kto s novou výstavbou čohokoľvek nebude súhlasiť,“ poukázal prezident.Najmä starší ľudia sa budú podľa neho oprávnene pýtať, prečo aj život v demokracii nedokáže prinášať také veľkolepé projekty, ktoré oni vtedy tvorili vlastnými rukami – síce v nepomerne väčšej chudobe, ale podstatne rýchlejšie a mohutnejšie.„My dnes máme k dispozícii enormné zdroje z európskych fondov a Plánu obnovy. Využime ich preto v nasledujúcich mesiacoch a rokoch čo najefektívnejšie pre našu vlastnú budúcnosť,“ povedal Pellegrini.Vláda podľa hlavy štátu prevzala kormidlo v ťažkej situácii a riešenie niektorých nahromadených problémov zvláda lepšie, niektoré horšie.„Niektorí ministri predstavujú výrazné a rešpektované osobnosti vo svojich rezortoch, ale sú medzi nimi aj takí, ktorí sú oveľa väčším zdrojom kontroverzie ako odborného uznania,“ podotkol. Politikom v Národnej rade SR povedal, že ak potrebujú inšpiráciu, majú sa zdvihnúť zo sály a ísť do regiónov medzi ľudí.„Dokážte nemyslieť len na krátkodobý politický zisk, pretože ten sa dosahuje burcovaním emócií, odvádzaním pozornosti a riešením tém nepodstatných pre dlhodobý úspech našej vlasti,“ uviedol.V závere svojho prejavu sa Pellegrini venoval oblasti zahraničnej politiky. Na margo Ficovej politiky „na všetky štyri svetové strany“ verejne vláde pripomenul, že jednou zo štyroch svetových strán je stále aj západ - a ten sa nesmie z našej zahraničnej politiky vytratiť.„Západ totiž nie je len jednou zo štyroch svetových strán, ale pre slovenské záujmy aj stranou najdôležitejšou. 89 percent všetkých investícií prichádza na Slovensko z Európskej únie. A 78 percent celého slovenského vývozu smeruje do členských štátov Únie. Európska únia je naším hospodárskym, zahraničnopolitickým, hodnotovým, a čoraz viac aj bezpečnostným priestorom, ktorý za žiadnych okolností nesmieme opúšťať!“ prízvukoval prezident a požiadal vládu, aby sa nevzďaľovala od našich partnerov v Európskej únii a spojencov v Severoatlantickej aliancii.