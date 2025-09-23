Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 23.9.2025
 24hod.sk    Šport

23. septembra 2025

Nedvěd dostal v Taliansku podmienečný trest na rok a dva mesiace


Nedvěd momentálne pôsobí ako generálny manažér českých futbalových reprezentácií.



Zdieľať
Nedvěd dostal v Taliansku podmienečný trest na rok a dva mesiace

Bývalý český futbalista Pavel Nedvěd dostal v Taliansku podmienečný trest na rok a dva mesiace v prípade falšovania účtovníctva Juventusu Turín, ktorého bol viceprezidentom. Informovala o tom talianska agentúra ANSA.

Nedvěd momentálne pôsobí ako generálny manažér českých futbalových reprezentácií. Rímska sudkyňa Anna Maria Gavoniová uzavrela s niekdajšími vrcholnými funkcionármi Juventusu dohodu o treste. Bývalý predseda klubu Andrea Agnelli vyviazol s podmienečným trestom na 20 mesiacov- Juventus údajne falšoval svoje finančné výkazy najmä v súvislosti s hráčskymi prestupmi počas pandémie koronavírusu.


